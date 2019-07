Là một biểu tượng của thành phố New York, cầu Brooklyn được xem là điểm đến lý tưởng để du khách có thể quan sát thấy tượng Nữ Thần Tự Do từ phía cầu Brooklyn vào những ngày thoáng đãng. Cứ hễ thấy chỗ nào được check in rầm rộ thì bạn hãy... quên nó đi, bởi vì một là ngoài đời sẽ khác một trời một vực trong hình, hai là một mét vuông có đến cả chục người thế này thì chỉ muốn leo xuống về luôn cho rồi.