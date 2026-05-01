"Đá" Hyun Bin, tình cũ được bạn trai mới cầu hôn chỉ sau 15 ngày hẹn hò

Mới đây, nữ diễn viên Kang Sora đã xuất hiện trên talkshow YouTube cùng dàn sao Muzie, Ahn Jae Hyun, Heo Kyung Hwan. Tại đây, họ đã cùng nhau chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống riêng tư.

Trong lúc chơi trò chơi với các thành viên, Kang Sora đã khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ câu chuyện đằng sau lời cầu hôn của mình. Nữ diễn viên hào hứng nói: "Tôi nhận được lời cầu hôn chỉ sau 15 ngày hẹn hò". Muzie nhận xét "Chồng chị hẳn là người vô cùng xảo quyệt", và Kang Sora đã đáp lại "Tôi nghĩ đúng là như vậy".

Kang Sora nhớ lại thái độ của chồng mình vào thời điểm đó đã thu hút cô. Nữ diễn viên nói rằng dường như sự điềm tĩnh là điều rất quan trọng đối với một người đàn ông. Còn nhớ vào năm 2020, Kang Sora bất ngờ thông báo kết hôn với một bác sĩ Đông y hơn cô 8 tuổi. Công chúng vô cùng bất ngờ bởi trước đó, cô không hề để lộ bất kỳ "hint" hẹn hò nào. Đến nay, tất cả đã có câu trả lời rằng mỹ nhân sinh năm 1990 yêu nhanh cưới vội, nên chẳng kịp lộ bằng chứng hẹn hò trước công chúng.

Dù đến với nhau khá nhanh chóng nhưng không vì thế mà hôn nhân của Kang Sora kém ngọt ngào. Đến nay, vợ chồng cô đã ở bên nhau 6 năm và có 2 cô con gái xinh xắn. Sau quãng thời gian tạm nghỉ sinh con và chăm sóc gia đình, đến nay Kang Sora đã dần trở lại với công việc. Kang Sora thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện yoga, nấu ăn và chăm sóc gia đình, truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh và cân bằng.

Kang Sora sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên được yêu mến tại Hàn Quốc không chỉ bởi tài năng diễn xuất thực lực mà còn bởi lối sống sạch, thông minh và tinh thần tự học đáng ngưỡng mộ. Cô được ví như một "viên ngọc" tự thân tỏa sáng, đi lên bằng chính thực lực thay vì những chiêu trò. Sự nghiệp của Kang Sora là một hành trình lột xác ấn tượng, từ một cô gái có thân hình mũm mĩm thành một mỹ nhân sở hữu đôi chân dài "cực phẩm" và thần thái sang trọng.

Cô thực sự bùng nổ với vai diễn trưởng nhóm Ha Chun Hwa mạnh mẽ trong siêu phẩm điện ảnh Sunny (2011). Vai diễn này đã mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Baeksang. Kang Sora tiếp tục khẳng định vị thế qua các bộ phim đình đám như Dream High 2 , Doctor Stranger , và đặc biệt là Misaeng (2014). Vai diễn Ahn Young Yi đầy bản lĩnh trong một môi trường công sở trọng nam khinh nữ đã đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới, trở thành hình mẫu lý tưởng của phụ nữ hiện đại. Cô nổi tiếng là người cầu toàn, thậm chí tự học tiếng Nga để thực hiện các phân đoạn trong phim mà không cần lồng tiếng, thể hiện sự chuyên nghiệp hiếm có.

Kang Sora luôn giữ cho mình một đời tư kín tiếng và lịch thiệp. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp, cô đã chọn cho mình một bến đỗ bình yên bên bác sĩ Đông y hơn 8 tuổi. Trước khi tìm thấy bến đỗ hiện tại, Kang Sora từng có một mối tình đẹp và văn minh với nam tài tử Hyun Bin. Cả hai gặp nhau vào tháng 10/2016 khi Kang Sora đang tìm kiếm công ty quản lý mới và gặp gỡ phía Hyun Bin để thảo luận.

Tháng 12/2016, cặp đôi chính thức xác nhận hẹn hò. Chuyện tình của hai ngôi sao hạng A nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng vì sự xứng đôi vừa lứa về cả nhan sắc lẫn tài năng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 năm mặn nồng, vào tháng 12/2017, cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi" với lý do muôn thuở là lịch trình bận rộn. Dù chia tay, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và ủng hộ với tư cách là đồng nghiệp. Đến nay, cả Kang Sora và Hyun Bin đều đã có gia đình riêng hạnh phúc, để lại câu chuyện tình năm ấy như một ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ.

Nguồn: Koreaboo