Đá hỏng penalty, tuyển Indonesia dễ bị loại sớm sau thất bại nghiệt ngã

Chiến thắng bất ngờ trước tuyển Trung Quốc trong trận ra quân giải U17 châu Á 2026 giúp đội tuyển U17 Indonesia mở toang cánh cửa lọt vào tứ kết. Nếu giành kết quả tốt trước Qatar ở lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tiến thêm bước dài tới tấm vé đi tiếp.

Bước vào trận đấu, U17 Qatar là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Các cầu thủ đến từ Tây Á cố gắng triển khai lối chơi phối hợp từ phần sân nhà. Ở chiều ngược lại, U17 Indonesia thi đấu một cách rất trực diện. Đội bóng xứ Vạn đảo lên bóng với tốc độ cao và tung ra cú dứt điểm ngay khi có khoảng trống.

Con số thống kê ở hiệp một cho thấy tuyển Indonesia dứt điểm tới 14 lần so với 2 lần bên phía Qatar. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp đấu là quả penalty.

Phút 16, cầu thủ nhập tịch Mathew Baker được giao trọng trách trên chấm 11m. Cú sút của anh không thắng được thủ môn Qatar. Nỗ lực đá bồi sau đó của Mathew Baker cũng đưa bóng đi chệch khung thành.

Dứt điểm nhiều mà không ghi được bàn thắng, tuyển Indonesia phải trả giá ở hiệp hai. Phút 57, Ayokunle Tokode thực hiện pha solo ngoạn mục trước hàng thủ Indonesia rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn, đưa U17 Qatar dẫn trước 1-0.

Đội tuyển U17 Indonesia (áo trắng) để thua đáng tiếc trước Qatar

Dù bị “dội gáo nước lạnh”, U17 Indonesia không đánh mất thế trận. Đội bóng xứ Vạn đảo vẫn tổ chức được những đường lên bóng khá nguy hiểm. Đáng tiếc, trong một ngày các chân sút tỏ ra kém duyên với khung thành, đại diện Đông Nam Á không tài nào tìm được bàn thắng.

Trong khi đó, U17 Qatar lại có thêm một bàn thắng nhờ tình huống tỏa sáng cá nhân. Phút 66, Dhiaeddine Benyatla đi bóng bên cánh trái xuống sát đường biên ngang rồi tung cú sút bất ngờ từ góc rất hẹp. Trái bóng đi theo quỹ đạo quá khó và khiến thủ môn Indonesia không thể cản phá.

2-0 là kết quả cuối cùng. U17 Qatar vươn lên chiếm lấy chính vị trí nhì bảng từ tay U17 Indonesia. Tính thế trở nên vô cùng khó khăn với đội bóng xứ Vạn đảo, họ buộc phải có điểm trước U17 Nhật Bản ở lượt trận cuối nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Kết quả: U17 Qatar 2-0 U17 Indonesia

Bàn thắng: Ayokunle Tokode 57’, , Dhiaeddine Benyatla 66’