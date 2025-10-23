Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về khả năng bán 100 đến 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho không quân Kyiv.

Văn kiện rất đáng quan tâm này đã được ký kết vào ngày 22 tháng 10 tại Linköping trong chuyến thăm Thụy Điển của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mô tả thỏa thuận nói trên là một phần của quan hệ đối tác lâu dài nhằm phát triển năng lực quốc phòng của Ukraine.

"Hiện tại, đây chỉ là biên bản ghi nhớ. Nó không ngụ ý bất kỳ nguồn cung cấp mới nào trong tương lai gần", Thủ tướng Kristersson phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky.

Theo ông Kristersson, đây là một thỏa thuận đầy hứa hẹn, có thể bao gồm 100 - 150 máy bay Gripen E hiện đang được sản xuất hoặc đưa vào sử dụng. Dự án sẽ được triển khai trong 10 - 15 năm, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến không sớm hơn 3 năm nữa.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định ưu tiên của dự án đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, nhấn mạnh vai trò của quân đội trong việc chống lại cuộc tấn công của Nga.

Ukraine đạt được thỏa thuận mua tiêm kích Gripen hiện đại hóa từ Thụy Điển.

Thụy Điển trước đó đã tạm dừng các cuộc thảo luận về việc chuyển giao tiêm kích Gripen để tập trung vào máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, nhưng vẫn duy trì mối quan tâm hợp tác lâu dài với Kyiv.

Trước đó, nhiều phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine đã được đào tạo làm việc với JAS 39, mở ra khả năng tiếp nhận và làm chủ vũ khí trong tương lai gần. Theo dự tính cuộc chiến Ukraine khó lòng kết thúc sớm và tiêm kích Gripen sẽ có nhiều "đất diễn" trong tương lai.