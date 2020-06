Đã có thể đặt hàng mua chiếc Honda City giá 300 triệu đồng

Honda đã chính thức mở cửa đặt chỗ cho mẫu xe City thế hệ thứ năm hoàn toàn mới. Việc giao hàng cho mẫu mới sẽ bắt đầu vào tháng bảy.



Làm thế nào để đặt được xe Honda City thế hệ mới?

Chiếc xe có thể được đặt bởi những khách hàng trực tuyến hoặc ghé thăm tại các đại lý của Honda tại Ấn Độ. Số tiền đặt hàng trực tuyến là 5.000 rupee, còn số tiền đặt hàng tại các đại lý là 21.000 rupee.

Honda sẽ bắt đầu gửi hàng tới các đại lý ở Ấn Độ kể từ ngày 23/6/2020. Theo trang web của công ty, có hơn 300 đại lý của Honda hiện đang hoạt động sau một thời gian đóng cửa sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giá xe Honda City mới như thế nào?

Câu trả lời chính thức này sẽ được tiết lộ sau khi Honda City chính thức ra mắt vào giữa tháng 7/2020. Mẫu ô tô mới này sẽ được bán song song với phiên bản hiện tại của chiếc City mà không có bất kỳ phân định nào về định vị và đề xuất giá.

Với sự nâng cấp trên thực tế ở mọi bộ phận, Honda City hoàn toàn mới dự kiến sẽ có giá cao hơn đáng kể so với mẫu xe hiện tại, phiên bản xăng hiện đang bán lẻ từ 9,91-14,31 lakh (304 - 440 triệu đồng). Về giá bán, nhà sản xuất vẫn còn đang xem xét về mẫu ô tô tô này trong phân khúc xe hạng trung.

Bạn cũng đừng ngạc nghiên nếu như giá của chiếc xe hơi này đắt nhất trong phân khúc, với biến thể hàng đầu có giá có thể lên đến 15 lakh. Đối thủ then chốt của chiếc City mới là Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Verna, Skoda Rapid, Volkswagen Vento và Toyota Yari.

Những điều gì mà chúng ta đã biết về Honda City?

Trong khi chúng ta chưa chính thức được lái thử chiếc ô tô này thì Honda cũng đã tiết lộ một vài chi tiết về mẫu ô tô thế hệ mới. Mặc dù có chiều dài cơ sở giống hệt nhau nhưng chiếc xe thế hệ mới lại dài và rộng hơn so với thế hệ hiện tại. Honda cho biết, City là một nền tảng mới, an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn so với mô hình hiện tại.

City mới sẽ được bán với 2 tùy chọn động cơ. Một là động cơ twin-cam xăng 1.5 lít tế hệ mới cho công suất 121 mã lực với hộp số sàn 6 cấp (lần đầu tiên xuất hiện trên chiếc City động cơ xăng) hoặc hộp số tự động CVT. Chiếc City thế hệ mới chạy động cơ xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu là 17,8km/lít với kết hợp hộp số sàn và 18,4 lít nếu là sử dụng hộp số tự động CVT.

Với những người tìm kiếm sự hiệu quả với dòng xe này thì có tùy chọn động cơ diesel 1.5, cho công suất 100 mã lực. Động cơ diesel sẽ bán ra với kết hợp hộp số sàn 6 cấp.

Mẫu xe này cũng sẽ được cung cấp những tính măng lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc như hỗ trợ Google Alexa.

Biến thể hàng đầu City ZX cũng bao gồm màn hình cảm ứng 8.0 inch với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Weblink, hệ thống viễn thông Honda Connect với 32 tính năng xe được kết nối, cụm đồng hồ kỹ thuật số MID 7.0 inch, cửa sổ trời điện, IRVM tự động làm mờ, khởi động xe không cần chìa khóa, khởi động động cơ từ xa...