Đã có nhân viên y tế nhận thưởng Tết gần 130 triệu đồng

Chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu công bố chính sách tri ân đặc biệt dành cho đội ngũ nhân viên y tế trên toàn hệ thống. Theo đó, mức thưởng Tết trung bình tăng 47%, với nhân viên có mức thưởng cao nhất lên đến 127 triệu đồng.

Cụ thể, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Mức thưởng trung bình của một dược sĩ Long Châu năm 2025 là 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm 2024. Trong đó, cá nhân cao nhất nhận 127 triệu đồng. Số dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Theo Long Châu, chính sách thưởng Tết tăng trong năm nay là cam kết rõ ràng của hệ thống, khẳng định sự hy sinh và cống hiến luôn được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Con số không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, mà còn là sự ghi nhận cho hàng triệu giờ làm việc, những ca trực kéo dài và tinh thần “khách hàng trước hết”.

Bên cạnh thưởng Tết, trong năm vừa qua, Long Châu đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động. Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không thể tách rời việc chăm lo đầy đủ cho chính những người làm nghề y, cả về thu nhập, môi trường làm việc lẫn cơ hội phát triển dài hạn.

Hồi tháng 10/2025, trong báo cáo tài chính quý 3/2025, FPT Retail (công ty mẹ của Long Châu) cho biết doanh thu chín tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ. Ước tính bình quân mỗi tháng công ty thu trên 4.000 tỷ đồng.

Chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng đóng góp gần 70% vào tổng doanh thu, tương đương 24.800 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 11.550 tỷ đồng đến từ chuỗi bán lẻ điện thoại, thiết bị tin học và linh kiện điện tử FPT Shop.

Ban lãnh đạo FPT Retail gọi chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu là động lực tăng trưởng chính, bởi doanh thu cao hơn cùng kỳ đến 38%. Kết quả kinh doanh của chuỗi này nhảy vọt nhờ mở thêm 450 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trong chín tháng, nâng tổng số lên 2.520. Mỗi nhà thuốc Long Châu đang có doanh thu bình quân hàng tháng 1,2 tỷ đồng.

Với chuỗi FPT Shop, doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ dù số lượng cửa hàng giảm nhẹ. Theo ban lãnh đạo, tăng trưởng chủ yếu đến trong quý III khi ngành hàng điện máy, laptop vào mùa tựu trường và nhu cầu đặt trước iPhone 17 biến động mạnh.

Lũy kế chín tháng, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của chuỗi Long Châu đạt gần 1.200 tỷ đồng, còn FPT Shop hơn 180 tỷ đồng. Trừ hết chi phí, FPT Retail lãi trước thuế 804 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT Retail đặt mục tiêu năm 2025 thu 48.100 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 70% so với năm ngoái. Nếu đạt được, đây là kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Tính đến cuối quý 3, họ hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 90% lợi nhuận.