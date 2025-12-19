Đã có kết quả điều tra vụ nam ca sĩ 96 bị tố tấn công tình dục CEO

Từ năm 2022, nhóm nhạc OMEGA X đã có tranh chấp hợp đồng và rời khỏi công ty SPIRE Entertainment. Đến ngày 19/3/2024, SPIRE Entertainment tổ chức họp báo, công bố 1 đoạn CCTV và tố cáo thành viên Hwichan (sinh năm 1996) có hành vi tấn công tình dục CEO Kang Seong Hee vào ngày 10/7/2022.

Sau quãng thời gian dài điều tra, đến nay công tố đã ra quyết định không truy tố Hwichan do "không đủ bằng chứng". Các công tố viên cho biết CCTV do phía nguyên đơn cung cấp chỉ là đoạn cắt ghép có thời lượng 6, 9 và 11 giây chứ không phải là toàn bộ đoạn ghi hình gốc. Họ yêu cầu CEO Kang Seong Hee cung cấp đoạn băng gốc nhưng không được hợp tác. Nhân viên chịu trách nhiệm chỉnh sửa đoạn băng, được xác định là nhân chứng quan trọng, đã không phản hồi nhiều lần triệu tập.

Công tố bác bỏ vụ án Hwichan bị tố tấn công tình dục CEO (ảnh: Kbizoom)

CEO Kang Seong Hee không thể đưa ra đoạn CCTV gốc mà chỉ là những đoạn cắt ghép (ảnh: Kbizoom)

Do đó, phía công tố tuyên bố rằng "chỉ dựa vào đoạn phim được cung cấp là không đủ để kết luận rằng hành vi cưỡng bức tình dục đã xảy ra". Họ cũng viện dẫn các phán quyết của tòa án rằng CEO Kang Seong Hee đã sử dụng ngôn từ lăng mạ đối với nhóm, khiến các thành viên rơi vào trạng thái bị đe dọa về mặt tâm lý để không loại trừ khả năng hành vi trong CCTV được diễn ra dưới sức ép của CEO. Cuối cùng, phía công tố bác bỏ vụ việc, không truy tố nam idol Hwichan.

Dù vậy, phía CEO Kang Seong Hee tuyên bố vụ việc vẫn chưa kết thúc và dự định sẽ kháng cáo sau khi thu thập thêm bằng chứng. Phía công ty quản lý hiện tại của Hwichan và OMEGA X dự định xem xét khả năng khởi kiện ngược lại CEO Kang Seong Hee vì tội vu khống. Công ty IPQ tuyên bố: “Bên công tố đã kết luận vụ án với quyết định ‘không truy tố’. Hwichan đã phải chịu đựng sự kỳ thị xã hội nghiêm trọng và tổn thương tâm lý do những cáo buộc không phù hợp với sự thật. Chúng tôi hy vọng những tuyên bố sai lệch và những cuộc tấn công ác ý sẽ chấm dứt.

Trong hơn 1 năm 10 tháng qua, Hwichan, các thành viên khác và gia đình của họ đều đã phải chịu những tổn thất khó có thể phục hồi. Ngay cả sau phán quyết không truy tố, cựu CEO Kang vẫn tiếp tục phản đối và đẩy vụ việc lên cao trào. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của nghệ sĩ. Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng Hwichan không phạm bất kỳ hành vi phạm tội nào. Xin mọi người hãy tránh đưa ra những tuyên bố chưa được kiểm chứng, những thông tin suy đoán và việc lan truyền thông tin sai lệch”.

Hwichan được trắng án, công ty quản lý tuyên bố xem xét kiện ngược lại CEO Kang Seong Hee tội vu khống (ảnh: IPQ)

Trên chương trình Case Leader của đài JTBC, nam idol sinh năm 1996 chia sẻ về những ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc: “Ngay từ giai đoạn điều tra của cảnh sát, tôi đã cảm thấy mình bị gán mác tội phạm. Tôi suy sụp hoàn toàn. Cảm giác như cuộc đời tôi đã kết thúc". Anh cũng kể lại ngày diễn ra sự việc, khẳng định rằng anh mới là người bị CEO Kang lăng mạ, đe dọa và bị xâm phạm thân thể theo cách không mong muốn mặc dù đã nhiều lần từ chối.

"Chúng tôi ở một mình, và những lời chửi rủa và đe dọa vẫn tiếp tục. Tôi liên tục nói không, nhưng tôi vẫn bị ép phải tiếp xúc thân thể. Tôi quá sợ hãi và nhục nhã nên đã bỏ chạy" - Hwichan run rẩy kể lại. Thành viên OMEGA X cho biết CEO Kang liên tục xưng là "mẹ", đòi anh thể hiện những hành động tình cảm và khi không được đáp ứng thì dọa sẽ kết thúc sự nghiệp người nổi tiếng của anh. “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất kinh tởm" - Hwichan nói.

Tin nhắn CEO nhiều lần ép buộc Hwichan thể hiện tình cảm (ảnh: Kbizoom)

Trên thực tế, ồn ào giữa nhóm nhạc OMEGA X và công ty quản lý cũ của CEO Kang Seong Hee đã kéo dài từ 2022 đến nay. Mọi sự việc bắt đầu nổ ra vào ngày 23/10/2022. Lúc này, nhóm nhạc thần tượng hơn 1 năm tuổi đang lưu diễn ở Mỹ. 1 cư dân mạng đã đăng tải đoạn ghi âm lên mạng xã hội, trong đó CEO Kang Seong Hee không ngừng la mắng và đánh đập các thành viên. Ở cuối đoạn ghi âm còn xuất hiện tiếng đấm đá, tiếng người ngã xuống và tiếng khóc.

SPIRE Entertainment phủ nhận chuyện hành hung nhưng netizen phát hiện ra OMEGA X bị công ty bỏ mặc ở Mỹ, không trở về Hàn Quốc như lịch đã định. Các thành viên buộc phải bỏ tiền túi ra mua vé máy bay mới. Giải thích về điều này, CEO Kang Seong Hee cho biết tất cả chỉ là cáo buộc thù địch của antifan, họ hủy vé vì có nguy cơ ngồi xen kẽ với người hâm mộ.

Đài truyền hình SBS sau đó đã vào cuộc, tung đoạn video cho thấy CEO mắng mỏ và bạo hành các thành viên, bao gồm cả trưởng nhóm Jaehan - người đang lên cơn hoảng loạn (panic attack). Khi quay trở về khách sạn, CEO Kang Seong Hee còn túm lấy Jaehan và đẩy ngã nam idol. SBS cho biết nguyên nhân nguyên nhân khiến nhóm nhạc này bị "tác động vật lý" sau buổi biểu diễn ở Mỹ vì không chân thành đọc lời cảm ơn được viết trên bảng nhắc nhở và không bày tỏ lòng biết ơn đối với CEO cũng như công ty. Cảnh sát địa phương đã phải đến hiện trường can thiệp 2 lần. Sau những ngày "sóng gió" ở Mỹ, OMEGA X cũng đã lên được máy bay để trở về Hàn Quốc. Họ tự bỏ tiền túi mua vé máy bay vì bị công ty bỏ mặc. 1 số thành viên phải gọi điện "cầu cứu" bố mẹ cho tiền để mua vé về nhà.

SBS tung bằng chứng CEO hành hung, quấy rối các thành viên OMEGA X (ảnh: SBS)

Đến tháng 11/2022, vụ việc tiếp tục bị phanh phui những tình tiết mới. OMEGA X cho biết họ từng nhiều lần lên tiếng về tính bạo lực của CEO Kang Seong Hee nhưng công ty chủ quản đã phớt lờ và dung túng cho hành vi của vị CEO này. Nhóm còn bị ép biểu diễn dù có 4 thành viên bị nhiễm COVID-19, bị sốt cao nhưng vị CEO đã giấu việc này và bắt nhóm vẫn phải chuẩn bị cho concert. Sau đó, 2 thành viên đã không thể tiếp tục biểu diễn do sốt cao. 4 thành viên của OMEGA X cũng đang được điều trị tâm lý vì chứng hoảng sợ, lo lắng, mất ngủ.

Trong ngày 10/11/2022, công ty đã gửi cho 11 thành viên hóa đơn với số dư chưa thanh toán từ 300-400 triệu won (5,5-7,4 tỷ đồng) mỗi người. Các thành viên "tức nước vỡ bờ", quyết định đứng lên chống lại công ty. Họ thành lập tài khoản Instagram mới cho nhóm và đâm đơn kiện. Ngày 16/11/2022, OMEGA X tổ chức họp báo tố cáo CEO Kang Seong Hee bạo hành, lăng mạ, quấy rối tình dục các thành viên, ép nhóm biểu diễn dù đang nhiễm COVID-19...

Các thành viên mở họp báo vạch trần CEO (ảnh: Dispatch)

Đến tháng 1/2023, Tòa án tuyên bố OMEGA X thắng kiện và đình chỉ "hợp đồng nô lệ" của nhóm với Spire Entertainment. Lúc này, bố mẹ các thành viên đã đứng ra cáng đáng, lo toan tiền bạc để OMEGA X tiếp tục hoạt động, tái xuất ấn tượng tại lễ trao giải Hanteo Music Awards ngày 11/2/2023. Hình ảnh các thành viên nắm chặt tay nhau trên sân khấu đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Hợp đồng của OMEGA X và Spire Entertainment chính thức chấm dứt vào tháng 5/2023. Điều này cho phép nhóm ký hợp đồng với công ty khác. Lần này, 11 thành viên chọn IPQ là "bến đỗ" mới của mình. Tại công ty mới này, nhóm đã phát hành thêm album và tiếp tục lưu diễn tại Mỹ. Tuy nhiên bình yên chưa được bao lâu thì CEO Kang Seong Hee đã mở họp báo tố Hwichan tấn công tình dục. Sau hơn 1 năm điều tra, vụ việc này đã bị bác bỏ.

OMEGA X thoát khỏi "hợp đồng nô lệ", giữ nguyên đội hình 11 thành viên và tiếp tục hoạt động ở công ty mới (ảnh: Pinterest)

Nguồn: Allkpop, Daum