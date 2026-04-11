Đã có câu trả lời nghi vấn em gái Trấn Thành đang hẹn hò với Võ Điền Gia Huy

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn Uyển Ân - em gái của Trấn Thành đang hẹn hò cùng nam diễn viên trẻ Võ Điền Gia Huy. Tin đồn xuất phát từ việc cả hai bị soi ra chi tiết trùng hợp trong bài đăng là địa điểm check-in trên bãi cỏ, khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Giữa lúc bàn tán ngày càng rầm rộ, stylist Từ Trung Hiếu - người làm việc thân thiết với Uyển Ân đã chính thức lên tiếng để làm rõ. Trên mạng xã hội, anh phủ nhận hoàn toàn thông tin hẹn hò của cặp đôi. Stylist Từ Trung Hiếu khẳng định Uyển Ân đang không trong mối quan hệ nào.

Người này cho hay: "Mấy bà ơi, Ân nhà tôi không có để móng tay. Nào đi quay chụp khách yêu cầu mới gắn móng. Còn tụi tôi đang đi Mũi Né chơi nè mấy bà. Thật mà bà ơi. Từ stylist tới nghệ sĩ ế đều, bà coi ghép ai được, ghép cho tụi tôi coi chứ mà nom ngồi mốc mỏ nè bà nên mới đi chơi cùng nhau nè".

Tin đồn hẹn hò giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bùng nổ khi cả hai cùng đăng ảnh với góc chụp và bối cảnh giống nhau, dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Stylist Từ Trung Hiếu lên tiếng phủ nhận thông tin Uyển Ân hẹn hò Võ Điền Gia Huy. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm những tin đồn lan truyền rầm rộ, Uyển Ân đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cô đăng tải một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Người Phan Thiết ai cũng dễ thương". Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người cho rằng đây là cách nữ diễn viên khéo léo phủ nhận nghi vấn hẹn hò, đồng thời lái câu chuyện sang hướng khác.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy lại đang trong giai đoạn bận rộn với lịch trình quảng bá cho bộ phim mới mang tên "Vì mẹ anh phán chia tay" tại TP.HCM. Việc anh tập trung vào công việc và không lên tiếng về tin đồn cũng khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ.

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy đều có động thái mới sau khi vướng nghi vấn tình cảm. Ảnh: Tổng hợp

Uyển Ân được nhiều khán giả biết đến là em gái của Trấn Thành, tuy nhiên cô dần khẳng định tên tuổi bằng chính thực lực khi góp mặt trong loạt dự án nổi bật như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ... Qua từng vai diễn, nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng và từng bước xây dựng chỗ đứng trong làng điện ảnh Việt.

Về đời tư, Uyển Ân từng có thời gian hẹn hò với Quỳnh Lý, nhưng cả hai được cho là đã "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2024. Không lâu sau đó, cô tiếp tục vướng nghi vấn tình cảm với Song Luân khi cả hai có nhiều cử chỉ thân mật tại các sự kiện. Tuy nhiên, tin đồn này nhanh chóng lắng xuống khi Song Luân để lộ nhiều "hint" được cho là đang hẹn hò với hot girl Narl Nguyễn.

Uyển Ân liên tục chứng minh khả năng diễn xuất qua loạt vai diễn trong các bộ phim như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ... Ảnh: FBNV

Về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên sinh năm 1996 là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân trước khi dần mở rộng sang lĩnh vực phim ảnh.

Võ Điền Gia Huy gần đây gây chú ý với khán giả bởi vai diễn tổng tài trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Ảnh: FBNV