Đã chuyển đủ tiền cho địa phương tặng quà dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán

Tại công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Căn cứ quyết định trên, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ tiền cho các địa phương để triển khai việc thực hiện tặng quà. Trước đó, Thủ tướng ký Quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương) để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước.

Đảng, Nhà nước tặng quà người có công, cán bộ hưu trí... nhân dịp Đại hội Đảng XIV, Tết Nguyên đán.

Trong khi tổ chức thực hiện, trường hợp thiếu nguồn, UBND tỉnh, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác để tặng quà đầy đủ, kịp thời; khẩn trương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương báo cáo kết quả thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, đồng gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế để được hướng dẫn bổ sung.

Các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà dịp này gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hưu trí xã hội; trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12.

Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà theo quy định. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện tặng quà qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và quy định có liên quan.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, xem xét, quyết định việc tặng quà cho các trường hợp yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền.