Theo thông tin được đăng tải từ một xưởng độ có tiếng tại TP.HCM, đơn vị này mới đây "lột xác" thành công cho siêu phẩm Ferrari F8 Spider bằng một chi tiết tương đối đặc biệt. Đó chính là cặp gương chiếu hậu hai bên hông xe, được thay thế bằng trang bị mới đến từ hãng độ Novitec. Được biết, trang bị này nằm trong gói độ bodykit của Novitec, đã được chủ nhân tiến hành nâng cấp cho xế cưng của mình giai đoạn trước đây. Mức giá cho bộ gương này lên đến 4.000 Euro (tương đương 106 triệu đồng).

Theo chia sẻ, cặp gương mới trang bị trên chiếc Ferrari F8 Spider này được làm hoàn toàn từ sợi carbon, giúp mang đến thiết kế thể thao và cải thiện khả năng khí động học hơn cho mẫu siêu xe của Ferrari. Tuy nhiên, với việc được sản xuất liền mạch, hoàn toàn bằng carbon nên nhiều người tỏ ra lo lắng cho chủ nhân của chiếc xe khi khó có thể gập gương sau mỗi lần sử dụng.





Được biết, chiếc Ferrari F8 Spider này từng thuộc sở hữu của một nữ đại gia 9X ngành cà phê. Ở ngoại thất, xe gây ấn tượng mạnh mẽ với lớp áo màu vàng bắt mắt. Kết hợp với đó là những trang bị bằng sợi carbon đến từ gói độ của Novitec như: hốc hút gió phía trước, líp cản trước, viền khe gió trên nắp capo, cánh gió cố định phía sau.

Không chỉ vậy, bộ khuếch tán nguyên bản cũng được nâng cấp sang trang bị mới cũng bằng sợi carbon của Novitec. Trong khi đó, hệ thống ống xả bằng Inconel giúp mang đến sức mạnh động cơ đầy uy lực và tối ưu hóa hiệu năng vận hành cho khách hàng.

Nguyên bản sức mạnh của mẫu xe này là khối động cơ V8, 3.9L tăng áp kép, cho công suất cực đại 710 mã lực cùng mô-men xoắn 770Nm. Nhưng nhờ vào sự can thiệp của bộ chip của Novitec N Tronic, sức mạnh dành cho mẫu xe này đã được gia tăng đáng kể, từ mức 710 mã lực lên thành 806 mã lực (tăng 96 mã so với nguyên bản). Ngoài ra, khả năng tăng tốc của xe từ 0-100km/h cũng được rút ngắn đi đôi chút, so với mốc nguyên bản vốn đạt 2,9 giây.