Đã bị loại, U23 Indonesia lại bất ngờ được trao vé dự giải châu Á?

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) mới đây đã thông báo thay đổi quy chế với các đội được quyền tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026). Theo đó, những đội đoạt vé dự giải U23 châu Á 2026 cũng sẽ được quyền dự ASIAD.

Trước đây, bất kỳ quốc gia châu Á nào cũng có thể đăng ký tham gia ASIAD mà không cần phải dự VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, với việc AFC và OCA cùng ban hành quy chế mới, đội U23 Indonesia sẽ không thể góp mặt ở ASIAD 2026 do trước họ họ không vượt qua được vòng loại U23 châu Á 2026.

Dù vậy, trang Bola của Indonesia lại vừa đăng tải một thông tin đáng ngạc nhiên hơn. Theo đó, U23 Indonesia đang đứng trước cơ hội giành vé dự ASIAD 2026, xuất phát từ nguy cơ bị loại khỏi giải đấu của U23 Australia.

Theo Bola, U23 Australia là đội trực thuộc AFC tuy nhiên lại không trực thuộc OCA. Đây là lý do khiến đội bóng xứ Chuột túi có nguy cơ bị loại khỏi ASIAD.

Bola loan tin U23 Indonesia có thể thay Australia dự giải châu Á.

Bola còn cho rằng trong trường hợp Australia bị loại, ngoài Indonesia thì U23 Ấn Độ chính là ứng viên thứ hai có thể thay thế, do Ấn Độ là đội xếp thứ 5 trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Hiện tại, AFC và OCA vẫn chưa đưa ra thông báo về việc liệu U23 Australia có bị loại khỏi ASIAD 2026 hay không. Tuy nhiên, về cơ bản thì viễn cảnh Indonesia sẽ thay Australia dự Đại hội thể thao châu Á, vẫn đang là kịch bản chưa có nhiều cơ sở.