Đã bắt được Lê Thị Thúy Hằng SN 2002

Theo đó, cảnh sát xác định đối tượng Lê Thị Thúy Hằng, sinh 2002, có hộ khẩu thường trú tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang; trú tại số 10/69A Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, TP Hải Phòng, bị truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Hằng (giữa) (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tổ chức bắt giữ đối tượng Lê Thị Thúy Hằng đảm bảo an toàn.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.