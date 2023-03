Đã bắt được giám đốc là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán

Tối 30-3, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay công an đã bắt được đối tượng Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ) - là nghi phạm giết nữ kế toán trong công ty.

Theo nguồn tin này, tối 30-3, Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang lẩn trốn trên địa bàn phường nên đã tiến hành bắt giữ. "Hiện công an thị xã Tân Uyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương chuẩn bị di lý nghi phạm về Bình Dương để phục vụ quá trình điều tra"- nguồn tin cho hay.

Nghi phạm Yang Zhong Wu

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 50 chiều 29-3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (SN 1993, quê Đồng Nai), kế toán của công ty.

Bước đầu nghi phạm được xác định là một người đàn ông tên Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng 61C- 450.00.