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Đã bắt được 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà suốt 10 tiếng ở Thanh Hoá

Lam Giang (Tổng hợp)
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2 đối tượng là C. và Q. (cùng trú tại TP. Hải Phòng).

Liên quan đến sự việc 2 đối tượng cầm kiếm, gậy cố thủ trên nóc nhà một ngôi nhà 2 tầng ở thôn Gia Miêu, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo Dân trí cho hay, hơn 21 giờ 10 phút ngày 26/10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng đã bắt giữ 2 đối tượng trên. Theo nguồn tin, 2 đối tượng là C. và Q. (cùng trú tại TP. Hải Phòng). 

Trước đó, trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết đầu giờ chiều ngày 26/10, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Đã bắt được 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà suốt 10 tiếng ở Thanh Hoá - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình vây bắt 2 đối tượng. (Ảnh: Tiền Phong)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng đã tổ chức vây bắt.

Theo những hình ảnh được ghi lại, trên khu sân tầng 2 của ngôi nhà có 2 người nam giới, biểu hiện bất thường. 1 trong 2 người thỉnh thoảng lại cầm kiếm chém loạn xạ trên nóc nhà. Sự việc đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. 

Đã bắt được 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà suốt 10 tiếng ở Thanh Hoá - Ảnh 2.

HÌnh ảnh đối tượng cầm kiếm đi lại trên mái nhà. 

Báo Tiền Phong thông tin thêm, theo người dân địa phương, cách đây nhiều ngày, căn nhà này được một nhóm gồm 1 nữ và 2 nam (quê ở Hải Phòng). Trưa 26/10, khi công an ập vào, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 đối tượng nam tháo chạy lên nóc nhà cố thủ.

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