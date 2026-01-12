Đã 12 năm mà mỹ nhân này chưa buông bỏ nhóm nữ quốc dân, cả thập kỷ bị cấm sóng kết thúc bằng 1 khoảnh khắc

Tối 11/1, trong khuôn khổ concert Reflections ở Malaysia, Jessica Jung đã tạo nên một khoảnh khắc gây bão mạng xã hội. Lần đầu tiên, sau 12 năm, "công chúa băng giá" một thời biểu diễn loạt ca khúc của Girls’ Generation kể từ ngày rời nhóm. Trên sân khấu solo của mình, nữ ca sĩ mang đến một medley gồm loạt hit gắn liền với thanh xuân nhiều thế hệ khán giả như Gee, Genie, The Boys, I Got a Boy và Mr. Mr.

Jessica biểu diễn ca khúc debut Into The New World sau 12 năm

Đặc biệt, việc Jessica trực tiếp thể hiện trọn vẹn Into The New World - ca khúc debut mang tính biểu tượng của Girls’ Generation đã khiến không ít fan Kpop xúc động. Đáng chú ý, một đoạn mới đã được Jessica thêm vào phần cuối của bài Into The New World: "Gửi đến chúng ta, trong thế giới từng sống; Bao nỗi đau cứ mãi quay vòng; Giờ đây, ta nói lời tạm biệt". Chi tiết này khiến không ít fan rơi nước mắt.

Hit The Boys huyền thoại cũng được vang lên tại concert Jessica

Jessica không ngại mang tư liệu thời hoạt động cùng SNSD chiếu tại concert riêng

Ngoài ra, Jessica còn thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian hoạt động cùng SNSD trong đoạn VCR chiếu tại concert. Tất cả đều diễn ra tự nhiên, nữ ca sĩ không trốn tránh cũng như không ngại nhìn lại quá khứ hoàng kim với nhóm nhạc cũ, dù sự rời đi của cô là chủ đề khiến nội bộ fan chia rẽ nhiều năm qua.

Khoảnh khắc Jessica cất giọng với những bản nhạc từng làm nên tên tuổi của nhóm nữ quốc dân ngay trên sân khấu cá nhân được xem là cột mốc mang tính lịch sử trong nội bộ fandom. Không ai nghĩ, cuối cùng cũng có ngày Jessica và SNSD "lò vi sóng", nhắc đến nhau trực tiếp như thế này. Người hâm mộ Jessica hiện vô cùng xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh thanh xuân đã qua hơn 10 năm qua.

Hình ảnh "công chúa băng giá" được tái hiện đầy xúc động

Jessica biểu diễn cực nhiệt ở concert

Ra mắt năm 2007 cùng Girls’ Generation, Jessica nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi bật nhờ giọng hát cao vút, màu sắc riêng biệt và hình tượng “Ice Princess”. Trong giai đoạn hoàng kim của nhóm, Jessica cùng Taeyeon đảm nhận phần lớn các đoạn cao trào trong loạt hit quốc dân, đồng thời xây dựng hình ảnh biểu tượng thời trang với tần suất xuất hiện dày đặc trên các tạp chí danh tiếng và chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.

Jessica từng là thành viên nổi bật, được biết đến với danh xưng "công chúa băng giá" của SNSD

Jessica rời nhóm năm 2014 - giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao (ảnh: X)

Biến cố xảy ra vào ngày 30/9/2014 đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bài đăng trên Weibo của Jessica, trong đó cô khẳng định bị ép rời nhóm, đối lập với thông báo từ SM Entertainment, đã tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng người hâm mộ. Phía công ty cho rằng việc Jessica ưu tiên kinh doanh riêng với thương hiệu Blanc & Eclare cùng kế hoạch cá nhân khiến cô không thể tập trung cho lịch trình nhóm, trong khi Jessica khẳng định mọi thứ từng được thảo luận và đồng thuận trước đó. Đến tháng 8/2015, cô chính thức chấm dứt hợp đồng với SM.

Mối quan hệ giữa Jessica

... và 8 thành viên còn lại của Girls’ Generation trở nên lạnh nhạt và gần như không có bất kỳ tương tác công khai nào (ảnh: FB)

Sau khi rời nhóm, mối quan hệ giữa Jessica và 8 thành viên còn lại của Girls’ Generation trở nên lạnh nhạt và gần như không có bất kỳ tương tác công khai nào. Sự im lặng kéo dài của cả hai phía liên tục bị đặt dưới lăng kính soi xét của công chúng. Đỉnh điểm của những tranh cãi đến từ việc Jessica phát hành hai cuốn tiểu thuyết Shine và Bright, với nội dung xoay quanh một nữ thực tập sinh bị đố kỵ, tẩy chay và buộc phải rời nhóm. Dù không nhắc đích danh, nhiều chi tiết trong sách bị cho là phản ánh trải nghiệm thực tế của cô trong thời gian hoạt động cùng Girls’ Generation, khiến cộng đồng fan tranh cãi suốt thời gian dài.

Sau khi rời SM Entertainment, “công chúa băng giá” một thời được cho là rơi vào tình trạng bị cấm sóng ngầm tại Hàn Quốc, không được biểu diễn nhạc cũ cũng như gần như vắng bóng trên các đài truyền hình lớn (ảnh: X)

Sau khi rời SM Entertainment, “công chúa băng giá” một thời được cho là rơi vào tình trạng bị cấm sóng ngầm tại Hàn Quốc, không được biểu diễn nhạc cũ cũng như gần như vắng bóng trên các đài truyền hình lớn. Trong bối cảnh gần như không có “đất diễn” tại quê nhà, Jessica buộc phải tìm hướng đi mới. Việc bị hạn chế xuất hiện trên các đài KBS, SBS hay MBC khiến cô dần chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Quốc. Tại đây, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình giải trí, đóng phim và mở rộng hoạt động kinh doanh. Cột mốc đáng chú ý nhất là năm 2022, khi Jessica tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và giành vị trí Á quân, qua đó tái khẳng định sức hút và độ nhận diện của mình tại thị trường tỷ dân.

Việc bị hạn chế xuất hiện trên các đài KBS, SBS hay MBC khiến cô dần chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Quốc (ảnh: X)

Bước sang giai đoạn 2025-2026, Jessica Jung đã định hình hình ảnh một nghệ sĩ đa năng kiêm doanh nhân. Song song đó, cô tiếp tục là gương mặt được săn đón tại Trung Quốc, thường xuyên góp mặt trong các chương trình giải trí, sự kiện thời trang quốc tế và chiến dịch quảng cáo.

Jessica hiện tại vẫn hoạt động năng nổ, phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc (ảnh: Weibo)

Việc các ca khúc Girls’ Generation vang lên tại concert Reflections vì thế được nhìn nhận như tín hiệu cho thấy mối quan hệ căng thẳng kéo dài hơn một thập kỷ đã khép lại, hoặc ít nhất, những rào cản từng tồn tại đã phần nào được tháo gỡ. Dù quá khứ với nhóm nữ quốc dân vẫn là dấu ấn không thể xoá nhoà, màn tái xuất này cho thấy Jessica đã sẵn sàng nhìn lại chặng đường cũ bằng tâm thế khác, bình thản, cởi mở và có lẽ cũng nhẹ nhõm hơn sau cả một thập kỷ bị đặt trong vùng im lặng.

