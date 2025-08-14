CUV cỡ B đua giảm giá tại Việt Nam: Kushaq, Xforce rẻ nhất còn từ 539 triệu đồng, Creta được giảm rất sâu với một điều kiện

Nhiều SUV/crossover cỡ B giảm mạnh giá lăn bánh

Trong nhóm SUV/crossover cỡ B đến từ Nhật, Hàn Quốc và châu Âu, Mitsubishi Xforce và Skoda Kushaq đang là 2 mẫu xe có giá bán thực tế thấp nhất. Bản tiêu chuẩn của cả Xforce và Kushaq đều được giảm 100% trước bạ, nên giá khởi điểm thực tế khi trừ khuyến mãi chỉ còn khoảng 539 triệu đồng. Mức giá này thậm chí thấp hơn niêm yết của một số xe phân khúc dưới như Kia Sonet hay Hyundai Venue.

Xforce và Kushaq là 2 mẫu xe có giá khởi điểm thực tế thấp hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Xforce đang được hãng hỗ trợ 100% trước bạ cho bản tiêu chuẩn (giá niêm yết 599 triệu đồng). Các phiên bản cao cấp hơn là Premium và Ultimate được hỗ trợ 50% trước bạ, tuy nhiên có thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-21 triệu đồng đi kèm. Do đó, giá trị khuyến mãi cộng dồn của các phiên bản cao cũng tương đương bản tiêu chuẩn.

Kushaq thuộc trường hợp đặc biệt hơn. Mức khuyến mãi tương đương 100% trước bạ này chỉ dành cho người mua có hộ khẩu ở Quảng Ninh. Giá 2 phiên bản Kushaq sau giảm còn 539,1 triệu và 584,1 triệu đồng. Với người mua sinh sống ở các tỉnh thành khác, mức khuyến mãi hiện chỉ dừng ở 10 triệu đồng. Giá niêm yết của xe hiện từ 599 triệu đồng.

Phần lớn SUV/crossover cỡ B còn lại đang được giảm ít nhất từ 50% trước bạ theo chính sách chính hãng, ví dụ như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Giảm giá theo dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng thêm tiền mặt được áp dụng cho nhiều mẫu xe trong phân khúc này. Ảnh: Đại lý

Trong số đó, Creta là mẫu xe đang được đại lý giảm giá mạnh hơn. Một tư vấn bán hàng đại lý phía Bắc cho biết giá thực tế của Creta sau giảm còn từ khoảng 564 triệu đến 688 triệu đồng (niêm yết từ 599 triệu đến 715 triệu đồng). Cá biệt có những đại lý còn tồn xe bản cũ thuộc các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp, giảm tương đương 100% trước bạ (tương đương trên dưới 70 triệu đồng).

Seltos có giá sau khi trừ khuyến mãi 50% ttrước bạ còn từ 569 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn có mức giảm mạnh hơn, lên tới 55 triệu đồng.

Yaris Cross được hỗ trợ 50% trước bạ cho cả 2 phiên bản. Đây là mẫu xe có giá niêm yết khởi điểm khá cao trong phân khúc, từ 650 triệu đồng. Đổi lại, trang bị tiêu chuẩn của xe cũng hơn hẳn so với các đối thủ.

Honda HR-V cũng được giảm giá mạnh nhưng giá thực tế vẫn cao vượt các xe cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

Một mẫu xe cũng có mức khởi điểm đắt đỏ khác là Honda HR-V, niêm yết từ 699 triệu đồng. Tham khảo tại một đại lý ở Hà Nội, bản HR-V tiêu chuẩn đang được giảm còn 669 triệu đồng. Bản tầm trung được giảm tới 45 triệu đồng, từ 750 triệu còn 705 triệu đồng. Bản cao cấp nhất là hybrid được giảm từ 869 triệu còn 839 triệu đồng.

Những ứng cử viên cho Car Choice Awards năm nay?

Mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ với nhóm crossover đô thị này có thể trở thành "đòn bẩy" kích cầu, đặc biệt hấp dẫn với các gia đình trẻ hoặc khách hàng lần đầu mua xe. Những mẫu xe như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Skoda Kushaq không chỉ sở hữu thiết kế gọn gàng, gầm cao phù hợp di chuyển linh hoạt, mà còn có không gian nội thất rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu - những yếu tố quan trọng cho nhu cầu đi lại hằng ngày và các chuyến đi xa của gia đình.

Tại Car Choice Awards 2025, nhóm xe này phù hợp với hạng mục "Xe cho Gia đình dưới 600 triệu đồng" và "Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng". Nhờ sự cân bằng giữa tiện nghi, an toàn và chi phí sở hữu, các mẫu SUV/crossover này hoàn toàn có tiềm năng trở thành ứng viên nổi bật trong hạng mục, khi vừa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế vừa mang lại giá trị kinh tế rõ rệt cho người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng gia đình.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.