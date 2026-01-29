Đem tiền hối lộ ủng hộ chống dịch

Sáng 29/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi đến cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc .

Trước đó, bị cáo Phạm Văn Chuân (nhân viên cấp dưới của ông Lộc) khai “làm người trung gian” nhận 46,6 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách (chủ Công ty Dược Sơn Lâm) chuyển cho ông Lộc.

Ông Chuân khẳng định là cấp dưới, làm theo chỉ đạo chứ không hưởng lợi cá nhân. Tiền nhận hối lộ thay ông đều ghi chép sổ sách nhưng đã bị cựu Viện trưởng phá tủ, lấy đi tiêu hủy.

Hội đồng xét xử vụ án.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát cáo buộc sau khi nhận tiền từ các cá nhân thuộc Công ty Dược Sơn Lâm, Phạm Văn Chuân chuyển toàn bộ lại cho Huỳnh Nguyễn Lộc tại phòng làm việc của Lộc ở Viện Y Dược học dân tộc TPHCM hoặc theo chỉ đạo của Lộc đưa cho Huỳnh Chí Cường (em rể của Lộc), Nguyễn Hữu Tài (nhân viên Viện Y Dược học dân tộc TPHCM).

Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc thông qua Phạm Văn Chuân nhận tổng số tiền hơn 46,6 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách, để tạo điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán dược liệu giữa Công ty Dược Sơn Lâm và Viện Y Dược học dân tộc TPHCM.

Khoảng tháng 7 đến tháng 9/2021, thông qua Trương Đỗ Anh Huy (nhân viên Viện Y Dược học dân tộc TPHCM), Huỳnh Nguyễn Lộc đã nộp hơn 40,8 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Hội Đông y TPHCM ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19.

Lộc khai trong tổng số hơn 40 tỷ đó có 37 tỷ đồng là tiền nhận từ Phạm Văn Cách. Hội Đông y TPHCM cũng đã chủ động nộp lại số tiền hơn 14,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để khắc phục một phần hậu quả cho hành vi phạm tội của Lộc.

Tháng 11/2023, sau khi biết thông tin Phạm Văn Cách bị khởi tố, tạm giam, Huỳnh Nguyễn Lộc đã đưa 9 tỷ đồng cho Phạm Văn Chuân nộp vào tài khoản ngân hàng của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu bị can Cách), trong đó có 2 tỷ đồng trả nợ cho Phạm Văn Cách (vay trong tháng 9/2023) và 7 tỷ đồng Lộc trả lại Cách một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận.

Phản bác cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng

Tại tòa, bị cáo Lộc ban đầu nói HĐXX vi phạm nguyên tắc tố tụng vì không phổ biến quyền của bị cáo trong phần khai mạc phiên tòa. Tuy nhiên, các luật sư ngồi bàn đối diện đã nhắc nhở bị cáo “tòa đã phổ biến, ông không nghe à”. Đại diện Viện Kiểm sát cũng xác nhận có việc phổ biến quyền lợi này.

Bị cáo Lộc sau đó nói “sẽ giữ quyền im lặng” khiến Chủ tọa công bố lời khai trong cáo trạng. Đọc xong, bị cáo Lộc xin tự trình bày nhưng tiếp tục thắc mắc “tại sao Kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra không có mặt ở tòa, ông ấy phải có mặt để trả lời luật sư”.

Trước ý kiến trên, HĐXX giải thích cho bị cáo Lộc biết vai trò của Kiểm sát viên tại tòa là thực hành quyền công tố, chứ không trả lời bị cáo.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Cựu Viện trưởng dành nhiều thời gian trình bày nhưng không nói đúng trọng tâm vụ án. Khi hỏi về cáo buộc “có ép doanh nghiệp dược phải chi tiền hoa hồng không?” Ông Lộc liền phản bác cho rằng, mình "không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền" vì ngay từ thời sinh viên đã kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ nghề nghiệp.

Dù vậy, ông Lộc cũng thừa nhận có cầm tiền của bị cáo Phạm Văn Cách để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Vậy là bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Công ty Dược Sơn Lâm, thông qua bị cáo Chuân?", Chủ tọa hỏi. Ông Lộc trả lời “tôi đâu có nhận, đây là tiền anh Cách đưa cho anh Chuân. Tôi chỉ yêu cầu anh Chuân đi lấy về, cho vào quỹ chống dịch”.

Cựu Viện trưởng cũng phản bác con số 47 tỷ đồng nhận hối lộ bị cáo buộc là không có cơ sở, thực tế chỉ 13 - 14 tỷ đồng.