Cựu Viện trưởng 'biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần' bị dẫn giải đến tòa

Sáng nay (28/9), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh sách 65 bị cáo gồm:
1. Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, là lao động tự do, có 7 tiền án, tiền sự) bị xét xử 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ”.
2. Lê Văn Đông (SN 1978, chồng của Mai Anh, lao động tự do, có 13 tiền án, tiền sự), bị xét xử 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo bị xét xử tội Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
3. Trần Văn Trường: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
4. Ngô Văn Vinh: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
5. Ngô Việt Dũng: Lao động tự do.
6. Lâm Văn Thành: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
7. Dương Văn Lương: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
8. Đỗ Khắc Doanh: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị nam bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
9. Nguyễn Đức Hinh: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
10. Tạ Trung Kiên: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
11. Dương Văn Biết: Cựu Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
12. Lê Ngọc Hà: Cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
13. Nguyễn Hữu Lợi: Cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
14. Hoàng Tất Thành: Cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
15. Lục Thị Thanh Bình: Cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
16. Lại Thành Trung: Cựu cán bộ phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
17. Đặng Thị Hòa: Vợ Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
18. Lê Thị Thanh Hường: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
19. Lê Thị Vân Anh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
20. Vũ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
21. Trần Đại Quân: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
22. Nguyễn Tô Hiệu: Bác sĩ, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
23. Trần Thùy Linh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
24. Dương Văn Viên: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
25. Nguyễn Đình Xiêm: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
26. Nguyễn Văn Quang: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
27. Nguyễn Văn Tiến: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
28. Tạ Văn Minh Giáp: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
29. Nguyễn Công Đạt: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
30. Vũ Nghĩa Hưng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
31. Tạ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
32. Đinh Thị Thủy: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
33. Nguyễn Thanh Mai: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
34. Hoàng Phương Nam: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
35. Đỗ Thị Huề: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
36. Trịnh Thu Hằng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
37. Nguyễn Thị Thu Trang: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
38. Nguyễn Thị Thúy: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
39. Đàm Ngọc Huyền: Cựu nhân viên Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
40. Nguyễn Hồng Sơn: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
41. Đỗ Văn Tuấn: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an Hà Nội.
42. Nguyễn Thị Thu Hoài: Cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
43. Nguyễn Văn Hùng: Lao động tự do.
44. Lê Thị Hải Hà: Cựu Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
45. Đỗ Ngọc Tú: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
46. Đặng Hoa Bốn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
47. Lý Văn Xuân: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
48. Nguyễn Văn Ngọc: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
49. Phùng Văn Chơn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
50. Phạm Minh Tuấn: Cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền, nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
51. Dương Thị Hòa: Cựu kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND khu vực 2 Hà Nội.
52. Nguyễn Minh Nghĩa: Bác sĩ, là cán bộ, đảng viên Khoa Chữa bệnh bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
53. Lê Văn Thưởng: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.
54. Đỗ Trần Anh: Lao động tự do.
55. Nguyễn Thị Hồng Vân: Lao động tự do.
56. Nguyễn Thị Hằng: Lao động tự do.
57. Phạm Bích Loan: Lao động tự do.
58. Nguyễn Thị Ngọc: Lao động tự do.
59. Trần Quốc An: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
60. Đỗ Văn Dũng: Lao động tự do.
61. Lê Văn Chiến: Lao động tự do.
62. Vũ Thị Phương: Lao động tự do.
63. Tạ Thị Kim Dung: Hộ lý bệnh viện.
64. Nguyễn Viết Long: Lao động tự do.
65. Lê Văn Cường: Bác sĩ, Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.