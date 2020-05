Cựu tuyển thủ Việt Nam chấn thương cực nặng tưởng mất nghiệp vì không được phẫu thuật, 3 năm sau lại "chạy như máy"

Sự việc xảy ra vào năm 1992 khi Ngô Quang Trường cùng SLNA đối đầu với đội Đường sắt Việt Nam. Sau một pha tranh chấp, ông nằm sân đau đớn do bị trật khớp gối, toàn bộ dây chằng chân phải không còn lành lặn.



Nếu là hiện tại, Ngô Quang Trường sẽ được sắp xếp sang Hàn Quốc hay Singapore phẫu thuật hoặc chí ít là đến một bệnh viện tốt ở Việt Nam. Thế nhưng, ở thời kỳ đó, y học Việt Nam còn nhiều thiếu sót, lạc hậu, Quang Trường vì thế chỉ được sơ cứu băng bó chứ không được phẫu thuật.

HLV Ngô Quang Trường (phải) thuở còn làm tiền vệ trụ cột ở SLNA. Ảnh: Quang Minh.

Nghỉ thi đấu 4 tháng, Quang Trường đánh liều trở lại tập luyện nhưng khi vừa vận động mạnh, đầu gối của ông đã không chịu nổi. Cựu tiền vệ sinh năm 1972 có thêm vài lần thử lại sau đó nhưng cũng không thấy tiến triển. HLV SLNA khi ấy là ông Nguyễn Thành Vinh đã khuyên Ngô Quang Trường từ giã sự nghiệp chuyển hẳn sang làm công tác huấn luyện dù mới vừa bước qua tuổi 20. Thế nhưng, phép màu bất ngờ xảy đến.



3 năm kể từ ngày gặp chấn thương, Ngô Quang Trường trở lại thi đấu cho SLNA tại Giải VĐQG năm 1995. Đáng nói hơn, ông không trải qua bất cứ ca phẫu thuật can thiệp nào đến đầu gối càng khiến dư luận ngỡ ngàng.

Một năm sau, Ngô Quang Trường có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam giành HCB Tiger Cup 1996 (nay là AFF Cup). Ông thi đấu đến năm 32 tuổi, giành chức vô địch V.League cùng SLNA và HAGL.

Ngô Quang Trường là mẫu tiền vệ có thể lực và kỹ thuật tốt nhưng trầm tính. Ở thời điểm đỉnh cao, ông nằm trong top 10 tiền vệ hay nhất nước, cầu thủ không thể thay thế của đội bóng xứ Nghệ.

Về chấn thương của Ngô Quang Trường, khoa học lý giải rằng có thể do cơ địa của cựu tuyển thủ Việt Nam quá tốt. Thực tế chứng minh, có cầu thủ trên thế giới bị đứt dây chằng đầu gối nhưng vẫn có thể thi đấu bình thường. Họ chỉ không làm được một số động tác đòi hỏi độ dẻo hay đơn giản như việc bật cao đánh đầu.

HLV Ngô Quang Trường đang dẫn dắt SLNA sau khi trở về từ CLB Hải Phòng. Ảnh: BNA.

Cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân là một ví dụ. Năm 2016, anh chuyển tới CLB Long An thi đấu và được xác định đứt dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, anh được xác định là đã đứt dây chằng từ nhiều năm trước nhưng vẫn chạy tốt trên sân. Bác sĩ khám cho Lê Văn Tân rất bất ngờ và cũng chỉ có thể giải thích việc cầu thủ này có thể thi đấu được là do cơ địa quá tốt so với nhiều cầu thủ khác.



Trở lại với Ngô Quang Trường, hiện tại, ông đang làm HLV trưởng SLNA. Trước đó, ông từng dẫn dắt U17 SLNA vô địch Giải U17 quốc gia 2012, U19 SLNA giành ngôi á quân Giải U19 quốc gia 2014.

Sau đó, ông dẫn dắt đội 1 SLNA vào năm 2015 – 2016 trước khi chuyển đến Hải Phòng làm giám đốc kỹ thuật. Quay về SLNA, Ngô Quang Trường trở lại với mái nhà xưa nhưng gặp nhiều khó khăn do đội bóng vừa để một loạt trụ cột ra đi.