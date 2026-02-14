Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam phải xuống Hạng Nhì thi đấu

Fanpage chính thức của CLB Trường Giang Gia Định đăng tải thông báo: "CLB Trường Giang Gia Định đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Tiêu Exal theo dạng chuyển nhượng tự do trong sáng 27 Tết. Cầu thủ giàu kinh nghiệm tại V.League và Hạng Nhất Quốc Gia sẽ là sự bổ sung quan trọng cho đội hình mùa giải 2026".

Như vậy, Tiêu Exal đã tìm được bến đỗ mới trước khi giải Hạng Nhì 2026 khởi tranh. Trong quá khứ, trung vệ mang 2 dòng máu Việt - Pháp từng được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2000 đã không thể cạnh tranh được ở những hạng đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Tiêu Exal gia nhập CLB Trường Giang Gia Định

Chuyển từ CLB TP.HCM sang HAGL, Tiêu Exal không chinh phục được ban huấn luyện đội bóng phố Núi và phải ngồi dự bị phần lớn thời gian. Sau đó, anh tiếp tục trải qua nhiều CLB khác nhau từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trẻ TP.HCM. Mùa giải trước, trung vệ cao 1m83 có 5 trận ra sân ở giải Hạng Nhất cho CLB Trẻ TP.HCM.

Việc gia nhập CLB Trường Giang Gia Định ở giải Hạng Nhì được đánh giá là lựa chọn hợp lý với Tiêu Exal. Cầu thủ sinh năm 2000 sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn và từ đó cải thiện phong độ.