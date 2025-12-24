Cựu tuyển thủ Thái Lan: "Hãy nhìn bóng đá Việt Nam mà học tập"

“Hãy nhìn sang Việt Nam, họ chuẩn bị cho đội U22 dự SEA Games trong quãng thời dài và thực sự coi trọng việc đó. Còn bóng đá Thái Lan thì sao? Chúng ta thờ ơ nhưng lại muốn phải giành chức vô địch, phải có HCV.

Cuối cùng, mọi trách nhiệm bị đổ cả lên đầu HLV trưởng. Tôi nghĩ HLV Thawatchai chắc hẳn cũng đã rất đau đầu khi cầu thủ ra vào đội tuyển cứ như đi trung tâm thương mại. Họ về đá Thai League, xong quay lại đội tuyển, rồi ban huấn luyện lại phải kiểm tra xem thể lực cầu thủ có đảm bảo hay không”.

Đó là những chia sẻ thẳng thắn của Sanrawat Dechmitr, cựu tiền vệ tuyển Thái Lan từng vô địch AFF Cup 2022, trên tờ Thairath về thất bại của U22 Thái Lan tại SEA Games 33.

U22 Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33.

Trên thực tế, việc Thai League vẫn diễn ra song song với SEA Games 33, đồng thời U22 Thái Lan lại có quãng nghỉ dài giữa các trận đấu, dẫn đến việc có ít nhất 7 cầu thủ được cho trở về CLB rồi quay trở lại đội tuyển.

Cũng có mặt ở buổi talk show của tờ Thairath, cựu cầu thủ từng 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp, Teeratep Winothai bày tỏ quan điểm về vấn đề này:

“Tôi nghĩ mình đã nói điều này nhiều lần rồi. ĐTQG và U22 Thái Lan đang gặp vấn đề. Chúng ta muốn vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup, nhưng lại không có được lực lượng tốt nhất để dự giải. Phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Bóng đá Thái Lan muốn vượt tầm Đông Nam Á, nhưng đá giải khu vực phải vô địch đi đã. Hoặc nếu không vô địch được thì cũng phải có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu, rằng mình sẽ dùng đội hình nào cho giải nào, có tạm dừng giải VĐQG hay không, những người được lên tuyển có được tạo điều kiện tố để chuẩn bị không?”.

U22 Việt Nam công kênh chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau trận chung kết.

Teeratep Winothai tiếp tục: “Liên đoàn phải trao đổi rõ ràng với các CLB. Nếu có kế hoạch từ sớm thì mọi thứ đều làm được.

Nhưng nếu đến sát ngày mới ngồi bàn, CLB không kịp chuẩn bị, không có người thay thế, thì buộc phải để cầu thủ đó vừa đá đội tuyển, vừa đá cho CLB. Tôi không nghĩ có nơi nào trên thế giới làm như vậy. Tất cả là vấn đề quản lý và lập kế hoạch. Nếu vẫn làm theo cách cũ, thì kết quả cũng sẽ chẳng khác gì”.

Cầu thủ U22 Thái Lan buồn bã nhìn U22 Việt Nam ăn mừng tấm HCV SEA Games ngay trên sân Rajamangala.

Kết lại cuộc trò chuyện trên, cựu tuyển thủ Sanrawat Dechmitr nhấn mạnh:

“Tôi vẫn luôn dõi theo từng diễn biến của các cấp độ đội tuyển Thái Lan, từ U22 đến ĐTQG. Tôi muốn bóng đá Thái Lan phải đứng ở vị trí xứng đáng. Chúng ta cần nhiều nhân sự giỏi, có chất lượng, để tạo ra nhiều lựa chọn hơn. Nhưng hiện tại, thứ có nhiều nhất lại là những tranh cãi.

Bản thân tôi vẫn mong đến khi mình 50,60 tuổi có thể thấy tuyển Thái Lan dự World Cup. Đó có lẽ cũng là mong mỏi của rất nhiều người hâm mộ. Nhưng để làm được điều đó, cần có kế hoạch tốt. Còn thực tế, vẫn tồn tại rất nhiều yếu tố khiến chúng ta chưa thể đi đến nơi cần đến”, cầu thủ sinh năm 1989 chia sẻ.