Cựu tuyển thủ Hồng Sơn loại 2 thí sinh

Mới đây, chương trình Cầu thủ nhí 2025 đã lên sóng với sự tham gia của cầu thủ Lý Đức và cầu thủ Hồng Sơn là hai cầu thủ gạo cội trong vai trò huấn luyện viên.

Hồng Sơn

Tại chương trình tuần này, các cầu thủ nhí sẽ phải vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để bước vào trận đấu giao hữu quan trọng với CLB Phúc An - “lò ươm mầm tài năng” hàng đầu của bóng đá thiếu niên có tiếng ở TP.HCM.

Thành lập với mục tiêu phát triển phong trào bóng đá trẻ, CLB Phúc An hiện đào tạo bóng đá cho các lứa U10, U11, U12 và U13. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, CLB chú trọng không chỉ rèn kỹ thuật, chiến thuật mà còn nuôi dưỡng tinh thần thể thao và ý chí thi đấu.

Trong nhiều năm qua, CLB Phúc An đã trở thành cái nôi cho nhiều gương mặt nổi bật trong các giải bóng đá thiếu niên, đồng thời trở thành nơi lý tưởng để các tài năng trẻ được cọ xát, học hỏi và phát triển toàn diện. Chính vì thế, việc được đối đầu với CLB Phúc An là một cơ hội quý giá nhưng cũng là thử thách không nhỏ đối với top 14 “Cầu thủ nhí 2025”.

HLV CLB Phúc An là thầy Dương Văn Tiến có những chia sẻ đầy hào hứng: “Một tinh thần rất tuyệt vời từ các bạn trẻ, khi hôm nay được học hỏi, giao lưu từ những người đầy chuyên môn trong làng bóng đá. Đây là vinh dự rất lớn của CLB Phúc An, một kỉ niệm khó mà có được trong hành trình của các bạn theo đuổi đam mê”.

Các cầu thủ nhí hồi hộp chờ kết quả

Mở đầu chương trình, hai đội cùng Lý Đức và Bi Max sẽ cùng tham gia trò chơi “Bật cao chung sức”, trò chơi khởi động này đòi hỏi sự phối hợp, tinh thần đồng đội và sức bền thể lực. Đây cũng là cách để các cầu thủ nhí giải tỏa áp lực trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu chương trình.

Sau phần khởi động, các em nhanh chóng bước vào buổi tập chiến thuật dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện. Những bài tập giúp các em làm quen với áp lực thi đấu, khả năng xử lý bóng nhanh và giữ vững tinh thần đồng đội.

Không khí sân tập trở nên nghiêm túc, căng thẳng hơn bao giờ hết khi trong tập tuần này, cầu thủ Hồng Sơn đã thẳng tay loại hai cầu thủ nhí khỏi chương trình.

Tùng Ninh