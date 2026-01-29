Cựu tuyển thủ châu Âu chính thức có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng cùng HLV Kim Sang-sik đấu Malaysia

Theo thông báo chính thức từ trang chủ LĐBĐ Việt Nam, thủ môn Patrik Lê Giang đã được trao quốc tịch Việt Nam:

"Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TP.HCM.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất này được Bộ VH-TT-DL đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Được biết, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025. Patrik Lê Giang là thủ môn trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM và hiện là trụ cột của CLB Công an TP.HCM, được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam".

Patrik Lê Giang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất V.League thời điểm hiện tại

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, trưởng thành từ các lò đào tạo bóng đá trẻ tại Slovakia. Thủ thành 33 tuổi trải qua nhiều đội bóng tại Slovakia và Cộng hòa Séc trước khi về Việt Nam thi đấu. Ở cấp độ tuyển trẻ, Patrik Lê Giang từng ra sân cho đội U19 và U21 Slovakia.

Patrik Lê Giang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất V.League thời điểm hiện tại. Anh từng lọt vào đội hình tiêu biểu V.League mùa giải 2023/24.

Với việc được trao quốc tịch Việt Nam, Patrik Lê Giang cũng đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, nhiều khả năng thủ thành 33 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung vào tháng 3/2026. Trong đợt FIFA Days tháng 3/2026, đoàn quân áo đỏ sẽ thi đấu trận cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia.