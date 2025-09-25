Cựu Tướng Trung Quốc tiết lộ loại vũ khí có thể giải quyết vấn đề Đài Loan nhưng ưu tiên hòa bình

Theo một trung tướng đã nghỉ hưu, vũ khí thông thường của Trung Quốc đại lục “đủ” để “giải quyết vấn đề Đài Loan”, nhưng thống nhất hòa bình vẫn là lựa chọn được ưu tiên.

Cụ thể, tại Diễn đàn Hương Sơn ngày 17/9, Trung tướng Hà Lôi, cựu Phó chủ tịch Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trả lời Đài truyền hình Phượng Hoàng rằng “không có sự phân biệt rõ ràng giữa vũ khí được thiết kế để tấn công Đài Loan và vũ khí được thiết kế không để tấn công Đài Loan.”

Cựu Trung tướng Trung Quốc Hà Lôi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu của ông được đưa ra sau cuộc duyệt binh gần đây ngày 3/9 tại Bắc Kinh, khi các loại vũ khí hạt nhân như DF-5C và DF-61 thu hút nhiều sự chú ý. Việc PLA phô diễn vũ khí và trang thiết bị mới quy mô lớn được giới quan sát coi là một lời cảnh báo trực tiếp tới đảo Đài Loan.

“Chúng tôi không muốn sở hữu vũ khí để tấn công Đài Loan. Điều chúng tôi tìm kiếm là một giải pháp hòa bình. Nếu vấn đề Đài Loan phải được giải quyết bằng vũ lực, hoặc bằng các biện pháp phi hòa bình, chúng tôi không cần một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị công nghệ cao; vũ khí và trang thiết bị thông thường là đủ. Chúng tôi phải đạt được chiến thắng lớn nhất có thể với chi phí thấp nhất và ít thương vong nhất,” ông nói.

Ông còn nói thêm rằng vũ khí là một yếu tố quan trọng trong chiến tranh nhưng không phải yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định là con người, chứ không phải vật chất.

Từ trước tới nay, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất.