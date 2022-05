Cựu Trưởng Phòng LĐTB&XH TP. Trà Vinh bị bắt về tội tham ô

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về để điều tra về hành vi "tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng LĐTB&XH TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Thị Mỹ Hồng (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng LĐTB&XH TP. Trà Vinh), Lê Thị Thanh Loan (44 tuổi) và Trần Văn Quí (38 tuổi) cùng là nguyên phó trưởng phòng LĐTB&XH TP. Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh triển khai lệnh bắt tạm giam bị can Lê Thị Mỹ Hồng. Ảnh: CA.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can nguyên là công chức phòng LĐTB&XH TP. Trà Vinh gồm: Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi), Lâm Thị Huỳnh Thơ (38 tuổi), Thi Hải Yến (41 tuổi) và Đỗ Văn No (56 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2018 và năm 2019, Mỹ Hồng với vai trò là Trưởng phòng LĐTB&XH đã chỉ đạo cấp dưới gồm Quí, Loan, Bình, Thơ, Yến, No tiến hành lập khống nhiều chứng từ thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng LĐTB&XH quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước với số tiền gần 610 triệu đồng

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã chứng minh được các bị can đã sử dụng gần 107 triệu đồng chia nhau hưởng lợi. Số tiền còn lại hơn 500 triệu đồng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục xác minh, làm rõ.