Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn cùng 7 thuộc cấp hầu toà vụ 'tha bổng' nhóm bay lắc

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra vụ án, bị can Cường khai, đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà các đối tượng và một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn đưa lại 390 triệu đồng để Cường tổng hợp. Tuy nhiên, về sau Cường khai, chỉ nhận 200 triệu đồng từ hai cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Vẫn theo lời khai của Cường, toàn bộ số tiền nêu trên, bị can đã chuyển cho lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn chia cho các đơn vị trực thuộc và một số đơn vị liên quan tại quận Đồ Sơn. Riêng bị can Cường được chia 50 triệu đồng, đã chi tiêu cá nhân và việc của Đội Điều tra tổng hợp.

Các cán bộ Đội Điều tra tổng hợp khai được bị can Cường chia cho mỗi người 1 triệu đồng nhưng không ai nhận. Sau đó, bị can Cường đưa 20 triệu đồng cho cấp dưới nộp vào quỹ Đội Điều tra tổng hợp. Còn bị can Công khai được bị can Dũng đưa 4 triệu đồng nhưng bị can Dũng phủ nhận.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ 74 triệu đồng, trong đó, có 20 triệu đồng bị can Cường đưa cấp dưới nộp quỹ Ðội Ðiều tra tổng hợp; 28,4 triệu đồng tiền bị can Cường dùng chi phí cho các công việc của Ðội Ðiều tra tổng hợp và 21,5 triệu đồng do vợ bị can Cường tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả. Bị can Công cũng giao nộp 4 triệu đồng.