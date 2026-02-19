Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân

Ngày 19/2 tại Seoul, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mức án tù chung thân liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật năm 2024.

Trong phán quyết đầu tiên của vụ án, hội đồng xét xử kết luận ông Yoon phạm tội lãnh đạo một cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, tòa đã đưa ra mức án nhẹ hơn so với đề nghị tử hình của các công tố viên đặc biệt.

Bản án nhấn mạnh rằng sắc lệnh thiết quân luật cấu thành hành vi nổi loạn, khi cựu tổng thống tìm cách làm tê liệt Quốc hội bằng việc điều động binh sĩ tới khuôn viên tòa nhà Quốc hội. Hội đồng xét xử nhiều lần khẳng định trọng tâm của vụ án nằm ở quyết định triển khai quân đội tới cơ quan lập pháp - hành động bị xem là xâm phạm nghiêm trọng trật tự hiến định.

Phiên tuyên án có sự tham dự của ông Yoon, người bị tạm giam trong quá trình xét xử, và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Phiên tòa được xem là dấu mốc quan trọng của một trong những vụ án chính trị nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Ông Yoon Suk-yeol , 65 tuổi, bị xét xử từ tháng 4/2025 với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quan đến quyết định thiết quân luật kéo dài 6 giờ vào ngày 3/12/2024.

Quyết định ban bố thiết quân luật của ông Yoon khi đó cấm mọi hoạt động chính trị và đặt truyền thông dưới sự kiểm soát của quân đội. Binh sĩ có vũ trang đã tiến vào trụ sở Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Công tố viên cũng cáo buộc ông Yoon ra lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị.

Làn sóng phẫn nộ của công chúng nhanh chóng làm thất bại nỗ lực này. Ngay sau khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật trên truyền hình, người dân đổ về Quốc hội để ngăn binh sĩ tiếp quản tòa nhà. Trong khi đám đông cản trở lực lượng quân đội bên ngoài, các nghị sĩ họp khẩn bên trong và bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh giữa đêm. Ông Yoon buộc phải rút lại quyết định sau 6 giờ.

Tuy nhiên, hành động này châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Tổng thống bị luận tội, nhiều quan chức liên quan bị bắt giữ và Hàn Quốc sau đó bầu ra nhà lãnh đạo mới là ông Lee Jae-myung.

Trong các phán quyết riêng rẽ khác, những hội đồng xét xử tại Tòa án Trung tâm Seoul tuyên án 23 năm tù đối với cựu Thủ tướng và 7 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ vì vai trò phối hợp với ông Yoon.