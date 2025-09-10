Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị can Lê Thúy Hằng, tổng giám đốc SJC, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao truy tố 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng. Ảnh: SJC

Theo VKSND, với động cơ vụ lợi cá nhân, trên vai trò Tổng giám đốc, bị can Hằng cùng đồng phạm tại SJC đã có nhiều sai phạm trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Tổng số tiền bị can Lê Thuý Hằng gây thiệt hại cho SJC là hơn 107 tỉ đồng, gồm: thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỉ đồng; thiệt hại từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cáo trạng nêu là để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3-6-2024. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng, gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và cả Công ty SJC. Các đơn vị này sẽ làm đơn vị phân phối, bán ra thị trường cho người dân.

Nguyên tắc can thiệp nêu rõ các ngân hàng và Công ty SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ đạo SJC chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hằng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng Ngân hàng Nhà nước bán cho SJC theo giá quy định của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời yêu cầu chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán.

Tuy nhiên, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch chuyển cho Hằng, hành vi này là trái với quy định về giá bán vàng bình ổn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo chỉ đạo của Hằng, Trần Ngọc Minh Thư trao đổi lại nội dung nêu trên với nhân sự Phòng Kinh doanh vàng để phối hợp thực hiện. Hằng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng Phòng Kinh doanh mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư thông báo cho nhân sự Phòng Kinh doanh vàng số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư.

Để phối hợp, nhân sự Phòng Kinh doanh vàng lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân do bị can tự nghĩ ra tên và địa chỉ, mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 - 2 lượng. Lệnh xuất vàng sẽ được chuyển cho nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng Kinh doanh để xuất hóa đơn, giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư.

VKSND xác định số tiền thu được, các bị can sử dụng phần tiền theo giá bình ổn đối với các lệnh nhập vàng khống nộp vào kho quỹ SJC, còn lại tiền chênh lệch đưa cho Lê Thúy Hằng.

Từ 20-7-2024 đến 30-8-2024, Trần Ngọc Minh Thư đã chỉ đạo lập 591 lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền chênh lệch từ hành vi nêu trên là 400 triệu đồng và Hằng lấy 330 triệu đồng, chia cho Thư 70 triệu đồng.

Tương tự, tại SJC chi nhánh Hải Phòng từ ngày 14-6-2024 đến 27-8-2024, thực hiện chủ trương từ Lê Thúy Hằng, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Thị Huệ chỉ đạo nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy ra 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá. Trong số trên, có 918 lượng vàng bị bán trái quy định cho 16 khách hàng. Lê Thúy Hằng và Huệ mỗi người hưởng lợi chênh lệch gần 600 triệu đồng, số vàng còn lại bán cho khách hàng không có dữ liệu lưu giữ.

Còn tại SJC chi nhánh miền Trung, bị can Hằng cũng chỉ đạo Giám đốc chi nhánh này là Hoàng Lệ Huê găm vàng bình ổn giá hòng bán với giá cao hơn, hưởng chênh lệch. Từ tháng 6-2024 đến 8-2024, bị can Huê chỉ đạo nhân viên kho quỹ giao tổng số 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn để bán cho khách ngoài, chênh lệch hơn 4,1 tỉ đồng. Số tiền này, Huê đưa cho Hằng hơn 1,9 tỉ đồng, bản thân hưởng lợi hơn 2 tỉ đồng.