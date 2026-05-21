Cựu Tổ trưởng tổ kế toán PVoil Vũng Áng tham ô 94 tỷ đồng tiền bán hơn 5 triệu lít xăng dầu

Minh Đức
|

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Hà Ngọc Vinh, cựu Tổ trưởng tổ kế toán kho của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) đã có hành vi “Tham ô Tài sản” chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 94 tỷ đồng. Số tiền có được sau khi chiếm đoạt bị cáo buộc đã được sử dụng vào mục đích đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các đơn vị liên quan.

Sự việc xảy ra tại PVoil Vũng Áng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 23 bị can. Trong đó, bị can Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức bị đề nghị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị can Hà Ngọc Vinh, cựu Tổ trưởng tổ kế toán kho PVoil Vũng Áng, cùng bị can Cao Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Công ty Việt Trung bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Riêng bị can Cao Bảo Ngọc còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký kết và thực hiện 3 hợp đồng mua bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm trên cơ sở thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình thực hiện các giao dịch từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để xuất bán xăng dầu cho Công ty Việt Trung nhưng không lập hóa đơn GTGT, đồng thời không hạch toán trên phần mềm kế toán nhằm che giấu doanh thu và chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cho rằng, để thực hiện hành vi này, Vinh đã can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm kế toán, nâng khống số lượng xăng dầu V15 bán ra ở nhiều chuyến hàng cao hơn thực tế xuất kho. Mỗi lần chỉnh sửa, lượng xăng dầu được nâng thêm khoảng 200–400 lít, tương đương 2–3% mỗi chuyến.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không lập hóa đơn GTGT cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu các loại, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Số tiền có được sau khi chiếm đoạt bị cáo buộc đã được sử dụng vào mục đích đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Toàn bộ số xăng dầu này được xác định là tài sản bị chiếm đoạt của PVoil Vũng Áng.

