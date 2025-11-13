Cứu tinh từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam cạnh tranh với Thái Lan ngôi vương của thế giới: Thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, thế giới đang ngày càng khan hiếm

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu cao su về Việt Nam trong tháng 10 đạt hơn 184 nghìn tấn với trị giá hơn 280 triệu USD, tăng mạnh 25,3% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn cao su, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Campuchia đang là nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam với hơn 591 nghìn tấn, trị giá hơn 784 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và giảm 2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng 8%, đạt bình quân 1.325 USD/tấn.

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn thứ 2 với hơn 226 nghìn tấn, trị giá hơn 388 triệu USD, tăng 40,5% về lượng và tăng 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân 1.713 USD/tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với hơn 160 nghìn tấn, trị giá hơn 263 triệu USD, tăng 6% về lượng và tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ. Giá giảm 5%, tương ứng 1.645 USD/tấn.

Hiện mức thuế nhập khẩu cho cao su tự nhiên hiện dao động từ 5% đến 10%, phụ thuộc vào loại sản phẩm và xuất xứ của lô hàng. Nếu là nguồn từ các quốc gia trong khối ASEAN, các hiệp định thương mại tự do như AFTA có thể áp dụng mức ưu đãi, thậm chí 0% thuế nhập khẩu với điều kiện có C/O hợp lệ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su cuối tháng 10/2025 ghi nhận xu hướng tăng trở lại do hoạt động khai thác tại Đông Nam Á – khu vực sản xuất cao su lớn nhất thế giới bị gián đoạn bởi mưa lớn kéo dài ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Thời tiết bất lợi không chỉ làm giảm sản lượng mủ trong mùa khai thác cao điểm mà còn gây khó khăn cho khâu vận chuyển và logistics.

Giới phân tích cho rằng nguồn cung có thể phục hồi trong quý IV nếu điều kiện thời tiết được cải thiện, trong khi nhu cầu vẫn duy trì tích cực nhờ sản xuất lốp xe ổn định. Các tín hiệu tích cực từ lĩnh vực công nghiệp Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – cùng kỳ vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đã góp phần nâng đỡ tâm lý thị trường và củng cố triển vọng tiêu thụ trong ngắn hạn.

Công ty nghiên cứu Chaos Tiancheng Research (Trung Quốc) nhận định, nguồn cung cao su có thể tăng trong quý IV, song nhu cầu vẫn được hỗ trợ tốt nhờ tỷ lệ hoạt động ổn định của các nhà máy và xuất khẩu lốp xe duy trì tăng trưởng vững chắc. Điều này đưa thị trường cao su bước vào giai đoạn tăng kép cả về cung lẫn cầu.

Tại Indonesia – một trong những nhà sản xuất cao su lớn nhất thế giới – sản lượng tiếp tục sụt giảm trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su của Indonesia năm 2025 dự kiến giảm 9,8% so với năm trước.

Phần lớn diện tích cao su của nước này thuộc về các nông hộ nhỏ lẻ, với đặc điểm vườn cây già cỗi, năng suất thấp, chịu ảnh hưởng từ giá mủ giảm và dịch bệnh lan rộng. Ngoài ra, sự hấp dẫn từ các loại cây trồng thay thế như cọ dầu – mang lại lợi nhuận cao hơn đang khiến nhiều hộ dân chuyển đổi hoặc ngừng khai thác cao su.

