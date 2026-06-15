“Cứu tinh” của ĐT Indonesia gây xôn xao World Cup, bị điều tra vì hành vi gây tranh cãi

Vị trọng tài này bị nhiều cơ quan truyền thông quốc tế chỉ trích vì hành vi gây tranh cãi ở World Cup.

Theo Daily Mail ngày 15/6, FIFA sẽ tiến hành điều tra hành động gây tranh cãi của trọng tài VAR người Úc Shaun Evans trong trận đấu giữa Đức gặp Curacao ở World Cup 2026.

Trọng tài Shaun Evans bị cho là có hành vi phân biệt chủng tộc khi hình ảnh ông nhìn chằm chằm vào camera trước khi trận đấu bắt đầu, như thường lệ tại các trận đấu World Cup. Vị trọng tài này đã làm hành động giơ tay, được hiểu là biểu tượng liên quan đến phân biệt chủng tộc.

“FIFA nhiều khả năng sẽ điều tra bối cảnh và ý định đằng sau cử chỉ này. Daily Mail Sport đã liên hệ với FIFA để xin bình luận” – hãng truyền thông nổi tiếng từ nước Anh đưa tin.

Hành động của trọng tài người Úc bị cho là phân biệt chủng tộc.

Hãng truyền thông New York Times của Mỹ cũng đăng bài viết có tiêu đề: “Trọng tài World Cup bị cáo buộc có hành động phân biệt chủng tộc trong lúc phát sóng trận đấu”.

Sau khi mô tả lại hành động của trọng tài người Úc, New York Times đưa tin: “Người phát ngôn của FIFA cho biết tổ chức này đã biết về vụ việc nhưng từ chối bình luận thêm. Tờ The Athletic cũng đã chuyển quyền phản hồi cho quan chức này thông qua FIFA”.

Cũng theo New York Times, một số tổ chức quốc tế đã lên án hành động của trọng tài Shaun Evans và cho rằng đây là một hành vi phân biệt chủng tộc, đáng lên án ở một sự kiện tầm cỡ như World Cup.

Trong khi đó, trang Yahoo cũng bình luận về hành động kể trên, cho rằng đây là “cử chỉ đáng lo ngại”. Theo Yahoo, sau khi hành vi của trọng tài người Australia xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Hàng loạt phương tiện truyền thông nổi tiếng thế giới đã bình luận về hành động này.

Trọng tài Shaun Evans không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá ở Đông Nam Á. Hai năm trước, tại giải U23 châu Á 2024, vị trọng tài này đã gây ra tranh cãi gay gắt trong chiến thắng của U23 Indonesia trước Hàn Quốc tại vòng tứ kết.

Ở trận đó, những quyết định của trọng tài Shaun Evans đã gây ảnh hưởng lớn đến cục diện giữa hai đội. Korea Times cho rằng những quyết định của "vua áo đen" người Australia tạo ra bước ngoặt lớn, khiến U23 Hàn Quốc bị Indonesia cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Đến loạt luân lưu đầy may rủi, trọng tài Evans một lần nữa ra quyết định bất lợi cho đội bóng trẻ xứ kim chi.

Thậm chí, truyền thông Indonesia cũng đã liệt kê rằng ít nhất 5 quyết định của trọng tài Evans có lợi cho đội bóng xứ Vạn đảo. Chính vì thế, trọng tài Shaun Evans cũng từng được một số cư dân mạng coi là “cứu tinh” của U23 Indonesia ở giải U23 châu Á 2024, nơi họ lọt vào vòng bán kết.