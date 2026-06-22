Cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh ký hợp đồng với đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có sự bổ sung quan trọng.

HLV Kim Do-heon vừa ký hợp đồng gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Cựu danh thủ Hàn Quốc sẽ góp mặt ngay trong đợt hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Ông Kim Do-heon từng có kinh nghiệm dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motors và làm trợ lý ở một số CLB tại Hàn Quốc cũng như Trung Quốc. Ông đã sát cánh với HLV Kim Sang-sik cả trong vai trò cầu thủ và trợ lý HLV.

HLV Kim Do-heon

Khi còn thi đấu, ông Kim Do-heon sở hữu sự nghiệp khá lẫy lừng. Cựu danh thủ này có 62 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và ghi được 12 bàn thắng. Trong số này có 1 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vòng loại World Cup 2006 diễn ra năm 2004. HLV Kim Do-heon từng thi đấu cho CLB West Brom tại giải Ngoại hạng Anh và 7 lần lọt vào đội hình tiêu biểu giải VĐQG Hàn Quốc K-League.

HLV Kim Do-heon (áo vàng) trong mùa giải thi đấu ở Ngoại hạng Anh

Sự xuất hiện của trợ lý Kim Do-heon được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều lợi ích chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh đoàn quân áo đỏ sắp bước vào một loạt những giải đấu lớn như AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.