HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được trả tự do

Minh Hạnh
|

Cựu Thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra - đã được trả tự do sáng 11/5, sau khoảng tám tháng bị giam giữ theo phán quyết của tòa án.

Với mái tóc cắt ngắn và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ông Thaksin bước ra khỏi nhà tù vào khoảng 7h40 sáng 11/5 và ngay lập tức được chào đón bởi gia đình, bao gồm cả con gái - cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Ông Thaksin tươi cười khi được gia đình chào đón. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm người ủng hộ đã tập trung bên ngoài Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok từ sáng sớm và hô vang "Chúng tôi yêu Thaksin" khi ông vẫy chào họ lúc được thả.

Theo cơ quan quản lý trại giam, ông Thaksin sẽ phải đeo vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân trong suốt thời gian còn lại của bản án.

Ông Thaksin vẫy chào những người ủng hộ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cựu Thủ tướng Thaksin đã thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem. Bản án của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/9. Đến thời điểm hiện tại, ông đã hoàn thành 2/3 bản án, và đủ điều kiện để được ân xá.

Ông Thaksin đã sống lưu vong 15 năm trước khi trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 để chấp hành bản án 8 năm tù giam. Nhưng ngay đêm đầu tiên trong tù, ông đã được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do y tế.

Cựu thủ tướng sau đó được hoàng gia giảm án xuống còn một năm và được trả tự do sau 6 tháng nằm viện. Tuy nhiên, theo các thẩm phán, thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.

Ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án một năm tù giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem.

Báo Thái Lan viết gì về Phú Quốc?
Tags

Tin nóng Thế Giới 24h

Thái Lan

Thaksin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại