Cựu Thủ tướng Ba Lan yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và máy bay chiến đấu

Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller mới đây đã lên tiếng yêu cầu Ukraine trả lại xe tăng và máy bay chiến đấu.

Cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller.

Các cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko và Pyotr Poroshenko, Ngoại trưởng Andrey Sibiga, người đứng đầu cơ quan tình báo Kirill Budanov và các quan chức cấp cao khác đã tuyên bố họ sẽ trả lại các huân chương nhà nước của Ba Lan để thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống Zelensky.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Karol Nawrocki thu hồi Huân chương Đại bàng trắng - huân chương nhà nước cao quý nhất của Ba Lan của ông Zelensky hôm 19/6.

Tổng thống Ba Lan cho biết, ông Zelensky đã vượt qua “ngưỡng chịu đựng” của nước này khi phong tặng danh hiệu “Anh hùng của UPA” cho một đơn vị đặc nhiệm Ukraine, vốn ám chỉ Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA).

UPA đã tàn sát dã man ít nhất 100.000 thường dân Ba Lan ở khu vực hiện nay là miền Tây Ukraine trong Thế chiến II.

Ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan Nawrocki cho biết, những tội ác này được Ba Lan công nhận là tội diệt chủng.

Ngày 20/6, ông Leszek Miller, người từng giữ chức Thủ tướng Ba Lan từ năm 2001 đến năm 2004 và giám sát quá trình gia nhập EU của đất nước vào năm 2004, đã bình luận về cuộc tranh chấp ngoại giao ngày càng leo thang giữa Ba Lan và Ukraine.

Theo ông Miller, các quan chức Ukraine phản đối việc Ba Lan thu hồi huân chương nhà nước của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng nên trả lại các thiết bị quân sự do Ba Lan cung cấp, bao gồm các loại máy bay chiến đấu và xe tăng.

“Vì ai cũng muốn trả lại những gì đã nhận, vậy hãy để họ trả lại những chiếc máy bay, xe tăng và vũ khí mà họ đã nhận”, cựu Thủ tướng Miller nói trên chương trình “Tổng thống và Thủ tướng” của đài Polsat News.

Những phát biểu của ông Miller đề cập đến viện trợ quân sự mà Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ quân sự mạnh mẽ nhất của Ukraine, cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng Mi-24, xe tăng, hệ thống pháo binh, xe bọc thép và đạn dược.

Nước này cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ quân sự của phương Tây.

Ông Miller cũng chỉ trích phản ứng của ông Zelensky.

Ngày 20/6, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu trên kênh X rằng, ông sẽ "không tranh cãi" với quyết định của ông Nawrocki vì giải thưởng này cũng được trao cho các nhân vật lịch sử gây tranh cãi như Nữ hoàng Nga Catherine II, người đã sáp nhập Crimea vào Nga.

Cựu Thủ tướng Ba Lan cho rằng ông Zelensky lẽ ra có thể từ chối vinh dự này khi nó được trao thay vì chấp nhận và sau đó đặt câu hỏi về danh sách người nhận giải.