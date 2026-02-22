Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga đã đệ đơn kiện yêu cầu ra chiến trường

Báo Kommersant đưa tin, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov - người bị kết tội tham ô, đã quyết định theo đuổi mong muốn để được điều động ra mặt trận.

Bài báo cho biết: "Ông Ivanov đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quân sự Moskva vì đã phớt lờ yêu cầu được điều chuyển đến khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO)".

Theo thông tin bên lề, vào tháng 7/2025, cựu thứ trưởng đã yêu cầu chuyển đến khu vực SVO để phục vụ với vị trí tương đương cấp bậc Thiếu tá. Ba tháng sau, yêu cầu của ông bị từ chối với lý do không có vị trí nào trong đơn vị tiền phương Zapad phù hợp với chuyên ngành quân sự của ông.

Vào tháng 11, ông Ivanov đã nộp đơn đề nghị mới, bày tỏ nguyện vọng được phục vụ ở bất kỳ vị trí và cấp bậc nào. Ông không nhận được phản hồi cho lá đơn này, mặc dù thời hạn trả lời là trong vòng 30 ngày.

Trong đơn kiện mà ông Ivanov đệ trình lên Tòa án quận Meshchansky ở Moskva, nhân vật trên yêu cầu tuyên bố việc Quân đội Nga không có hành động cụ thể là "bất hợp pháp" và buộc họ phải "thực hiện các bước để tuyển chọn nghĩa vụ quân sự và ký kết hợp đồng".

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov muốn ra trận để đổi lấy tự do.

Hiện tại trên lãnh thổ Nga, ngoài Bộ Quốc phòng và văn phòng tuyển quân, còn có Trung tâm Tuyển chọn Thống nhất cho những người muốn phục vụ theo hợp đồng, nhiều người đã sẵn sàng ra trận để đổi lấy tự do.

Cần nhắc lại, ông Ivanov bị bắt vào năm 2024 vì nghi ngờ nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tháng 7/2025, Tòa án thành phố Moskva đã tuyên án 13 năm tù và phạt 100 triệu rúp vì tội tham ô trong vụ mua phà cho tuyến đường qua eo biển Kerch.

Cựu thứ trưởng Ivanov cũng bị cáo buộc nhận 3 khoản hối lộ với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ rúp, cũng như rửa tiền và tàng trữ vũ khí trái phép. Mặc dù vậy, nhân vật trên bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng có "động cơ chính trị" đằng sau.