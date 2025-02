Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục?

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), bị can Phương Hoàng Kim (SN 1973, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) và 10 bị can khác về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, ông Hoàng Quốc Vượng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị truy tố trong vụ án còn có các ông: Trần Quốc Hùng, cựu phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng (Cục Điều tiết điện lực); Nguyễn Danh Sơn, cựu giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng (trái) và cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Cáo trạng xác định, trong quá trình điều tra, bị can Hoàng Quốc Vượng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can Vượng đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện, điều tra làm rõ tội phạm.

Theo phía truy tố, trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, từ ngày 31/8/2018 đến ngày 6/4/2020, ông Hoàng Quốc Vượng đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng Dự thảo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Vượng biết rõ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận với các dự án điện mặt trời. Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi (đã nhận 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH ĐMT Trung Nam Thuận Nam), nên Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Phía truy tố xác định, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị can Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền hơn 1.043 tỷ đồng.

Đối với cựu Cục trưởng Điện lực và năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim, cáo trạng xác định bị can này đã thông qua gia đình tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 100 triệu đồng. Đồng thời, ông Phương Hoàng Kim có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác (được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương) nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.