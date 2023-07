Cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: "Không ai tặng rượu lại để trong cặp số"

Theo viện kiểm sát, ngày 16-9-2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác khỏi Phòng 5 sang làm Trưởng phòng 2 (Cục An ninh điều, Bộ Công an), không còn nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết điều tra trong vụ án. Tuy nhiên, Hưng đã nhiều lần gặp Tuấn, Hằng, để cung cấp thông tin liên quan vụ án mà Hưng nắm được, tiếp tục hướng dẫn để Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Hưng đưa ra những lý do không đúng thực tế, thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng đối với việc điều tra, xử lý vụ án là "Hưng vẫn kiểm soát được tình hình". Từ những thông tin gian dối của Hưng, Tuấn tiếp tục nhận từ Hằng và chuyển cho Hưng hơn 800.000 USD. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, quá trình xét xử chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải, chưa khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Viện kiểm sát xác định, việc truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn về tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Anh Tuấn về tội "Mối giới hối lộ" và Hoàng Văn Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ.