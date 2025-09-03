Một bê bối mua sắm công nghệ đang gây xôn xao tại Philippines khi cựu thị trưởng Darwin Bajada được cho là đã chi tới 10 triệu peso (khoảng 4,5 tỷ VND) để mua 16 bộ máy tính phổ thông cùng một máy chủ.

Theo thông tin được chia sẻ trên Facebook bởi Ukc Ibrahim và sau đó được thị trưởng đương nhiệm Sally A. Lopez xác nhận, số tiền khổng lồ dùng để thanh toán cho 16 PC, 16 màn hình, bàn phím, chuột, cùng một hệ thống máy chủ. Tuy nhiên, nhiều chi tiết cho thấy mức giá này bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Ảnh từ bài đăng của tài khoản Facebook có tên Ukc Ibrahim.

Cụ thể, tính theo giá thị trường, combo chuột–bàn phím Jedel G17 hiện chỉ khoảng 290 peso (khoảng 133.000 VND) một bộ, trong khi màn hình Fonudar phổ biến trên thị trường dao động trong khoảng 450.000-2.000.000 VND. Tuy nhiên, vì chưa xác định được chính xác mẫu màn hình nên con số này chỉ mang tính tham khảo.

Theo ước tính của Tom’s Hardware, chi phí mua lẻ toàn bộ số thiết bị chỉ rơi vào khoảng hơn 300 triệu VND chứ chẳng thể tới mức tiền tỷ. Thêm vào đó, cấu hình máy chủ được cho là sử dụng Intel i9 thế hệ 14, RAM 32 GB, SSD 512 GB và HDD 10 TB. Dù là cấu hình mạnh, nhưng mức giá chắc chắn không thể lên tới con số khổng lồ nêu trên.

Hóa đơn được thị trưởng đương nhiệm Sally A. Lopez chia sẻ trên Facebook.

Sự việc đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về minh bạch trong chi tiêu công. Tuy vậy, từ câu chuyện này cũng xuất hiện một tín hiệu tích cực: Carlo Ople, CEO của Unbox Philippines, tuyên bố sẽ tặng một “gói chăm sóc công nghệ” cho địa phương và kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp thêm thiết bị.