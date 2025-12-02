Cựu thí sinh Olympia tốt nghiệp đại học ở Mỹ, hiện là CEO công ty công nghệ

Sau 25 mùa phát sóng, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vẫn là sân chơi trí tuệ được đông đảo khán giả yêu thích, thu hút những học sinh xuất sắc từ nhiều trường THPT trên toàn quốc.

Bước ra từ cuộc thi không chỉ các quán quân mà nhiều thí sinh khác cũng ghi dấu ấn với những thành công đáng kể trong sự nghiệp. Trong đó, Đặng Việt Dũng là cái tên gây chú ý.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4 Đặng Việt Dũng.

Khi là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Dũng đại diện cho trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh trước khi thử sức tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4. Dù không nhận được thành tích cao trong chương trình nhưng Việt Dũng gây ấn tượng với vốn kiến thức và khả năng ngoại ngữ vượt trội.

Dũng trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng đã bỏ ngang để theo đuổi tấm bằng cử nhân tại trường Amherst College in Massachusetts (Mỹ) với học bổng toàn phần. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc cho tập đoàn sản xuất bia ABInbev và Công ty tư vấn chiến lược McKinsey & Company – những môi trường mà theo anh, đã giúp mình có tư duy hệ thống và sự tự tin trước những điều chưa chắc chắn.

Không dừng lại ở đó, Việt Dũng tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại Trường Kinh doanh Harvard. Năm 2014, khi đang ở giai đoạn cao học, Dũng quyết định tạm dừng và về nước làm CEO Uber Việt Nam.

Năm 2018, anh gia nhập VNG – kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam, giữ vai trò Giám đốc mảng kinh doanh thanh toán, trực tiếp phụ trách ZaloPay. Đây cũng là thời điểm Việt Dũng bắt đầu gắn với những dự án lớn trong hệ sinh thái fintech, tạo nền tảng để anh bước sang hành trình khởi nghiệp riêng.

Từ năm 2019 đến nay, Đặng Việt Dũng là nhà sáng lập, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Nano Việt Nam và Nano Technologies Singapore – đơn vị vận hành nền tảng công nghệ tài chính được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, nói về lý do trở về Việt Nam, Đặng Việt Dũng cho biết: " Ở nước ngoài, khởi nghiệp không phải điều quá khó, nhưng để làm được điều gì đủ lớn, tôi tin Việt Nam là nơi hội tụ đủ yếu tố - nếu mình có quyết tâm, kinh nghiệm và năng lực. Thị trường trong nước còn nhiều dư địa để bứt phá".

Trở về Việt Nam, trải qua nhiều vị trí và triển khai nhiều mô hình kinh doanh, Đặng Việt Dũng khẳng định anh muốn hiện thực hóa các dự định ngay tại quê nhà, bởi tin rằng cơ hội lớn nhất ở đây.

Anh Đặng Việt Dũng trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Việt Dũng cũng chia sẻ thêm bài học quý giá sau khi tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là sự tự tin khi đối mặt với những điều chưa rõ ràng, đặc biệt với những người làm khởi nghiệp như anh.

Khi nhớ lại câu chuyện năm xưa, Việt Dũng kể một kỷ niệm “dở khóc dở cười”: dù học tiếng Anh từ rất sớm và tự tin đặt “ngôi sao hy vọng”, anh vẫn không thể nhớ ra từ “bút sáp màu”. “Điều đó cũng nhắc mình rằng có rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Đó chính là động lực để phấn đấu” , anh nói.