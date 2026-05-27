HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cứu thành công 11 người trong vụ chìm tàu trên biển Hải Phòng

MINH KHANG
|

Các lực lượng chức năng phối hợp với ngư dân đã cứu nạn thành công 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Tối 27/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 1 1 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Cứu thành công 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu tại Bạch Long Vĩ - Ảnh 1.

Các nạn nhân đã được cứu nạn an toàn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, khoảng 6h15’ ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, trường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc Tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 người, hành trình từ Bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu (Hải Phòng) khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu/33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân - Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng; đồng thời huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Cứu thành công 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu tại Bạch Long Vĩ - Ảnh 2.

11 thuyền viên đều được cứu nạn an toàn.

Đến 18h30’ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, Tàu HP 90666 TS đang trong hình trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang.

Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 Tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.

Tags

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

Phạm Văn Minh

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại