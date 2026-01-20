HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã ngừng tim, người đầy bùn đất

Tuấn Minh |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương đã ngừng tim, cơ thể tím tái, trên người dính đầy bùn đất.

Chiều 20-1, tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ tại bệnh viện vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được một người dân đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

- Ảnh 1.

Hình ảnh trẻ sơ sinh thời điểm được đưa tới bệnh viện

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận bệnh nhân là một trẻ sơ sinh được người dân phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa đưa tới trong tình trạng lấm lem bùn đất.

Theo người đưa trẻ tới bệnh viện, họ thấy trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại mương nước thuộc phường Quảng Phú, được quấn 1 tấm chăn mỏng, trẻ còn nguyên dây rốn, toàn thân tím tái, không có giấy tờ gì. Trẻ được xác định là nam giới, mới sinh, cân nặng 1,7 kg.

- Ảnh 2.

Trẻ sơ sinh sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu

Ngay sau đó, trẻ sơ sinh được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu kịp thời, nhịp tim của trẻ đã trở lại. Hiện, trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, triển khai các phương án điều trị và nuôi dưỡng để chờ các thủ tục pháp lý.

