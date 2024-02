Bệnh nhân là bà N.T.P. (48 tuổi, ngụ tại Long An) nhập viện vào ngày 25/1 trong tình trạng cơ thể có 17 vết đâm. Mỗi vết đâm sâu từ 1-2cm, có hai vết thương bị đâm thấu ngực và vết thương tim.

Xác định đây là trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn nhiều chuyên khoa và phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp ngay tại khoa cấp cứu.

Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi sát, tiên lượng tốt (Ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy)

Sau gần 2 tiếng, các bác sĩ đã kiểm soát được vết thương tim, huyết áp bệnh nhân ổn định, không còn tình trạng chảy máu. Trong quá trình phẫu thuật, vết thương vùng tim của bệnh nhân vẫn còn đang rỉ máu, nếu trễ vài chục phút bệnh nhân có thể tử vong.

Bác sĩ Phạm Minh Huy, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân nằm tại Khoa hồi sức nay là ngày thứ 5, tình trạng hiện tại thì sáng nay bệnh nhân khá là ổn, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở Canula, các ống dẫn lưu đã rút, sinh hiệu thì ổn và nước tiểu sáng. Với cái tình trạng bệnh nhân hiện tại thì nói chung là tiên lượng khá tốt, tất nhiên là tiếp tục phải theo dõi chỗ chảy máu lại trong tim”.

Được biết, bệnh nhân là chủ quán ăn ở huyện Tân Thạnh (Long An). Tối 25/1, Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) thấy nữ chủ quán một mình nên dùng dao khống chế chủ quán. Nghe bà P. kêu cứu, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân, sau đó cướp xe máy và nhiều tài sản khác. Hiện đối tượng đã bị công an bắt giữ.