Cứu sống bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước lũ: 2 bức ảnh khiến triệu người xúc động

Hương Trà (T/H) |

Thời điểm tiếp nhận, bé trai trong tình trạng thở yếu, không khóc được, ý thức lờ đờ, tay chân lạnh hơi tím.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ quân y cơ động gồm các y, bác sĩ có chuyên môn cao, sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ tại những khu vực xung yếu. Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trên các địa bàn bị ngập sâu trong mọi tình huống nguy cấp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tổ quân y nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, rơi vào tình trạng hô hấp yếu, tím tái.

Thời điểm tiếp nhận, bé trai trong tình trạng thở yếu, không khóc được, ý thức lờ đờ, tay chân lạnh hơi tím. Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang-Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) ngay lập tức đã xử lý ép tim, khai thông đường thở.

Cứu sống bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước lũ: 2 bức ảnh khiến triệu người xúc động- Ảnh 1.

Tổ quân y cơ động kịp thời cứu cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước lũ.

Nhờ xử trí kịp thời, đúng kỹ thuật, chỉ ít phút sau, cháu bé đã hồi tỉnh, nhịp thở dần ổn định. Tổ quân y tiếp tục theo dõi và phối hợp cùng gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, chăm sóc chuyên sâu.

Chia sẻ trên báo Gia Lai, mẹ của cháu bé - chị P.T.H.T (35 tuổi, ở tổ 7, khu vực 4, phường Quy Nhơn Bắc,) xúc động cho biết: “Đến sáng nay (21/11), tình trạng sức khỏe của cháu cơ bản đã ổn định. Gia đình cảm ơn bộ đội nhiều lắm. Nếu không có bộ đội kịp thời sơ cứu thì không biết sẽ ra sao nữa”.

Cứu sống bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước lũ: 2 bức ảnh khiến triệu người xúc động- Ảnh 2.

Tổ quân y đã phối hợp cùng gia đình để đưa cháu bé tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để chăm sóc chuyên sâu.

2 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tổ quân y cứu bé 24 tháng khiến nhiều người xúc động.

Đàn cá Koi có giá trị hàng trăm triệu bị nước lũ cuốn: "Mưa dai dẳng... cảm giác bất lực lắm"
