Cựu sinh viên Sư phạm Hà Nội, Kim Phương Anh đăng quang á hậu Mrs Earth Vietnam 2026

Từng là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội, Kim Phương Anh đã ghi dấu ấn khi đăng quang danh hiệu á hậu tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026. Không chỉ sở hữu nhan sắc hài hòa, cô còn đại diện cho hình mẫu phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, tinh tế và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Giây phút đăng quang á hậu của Kim Phương Anh.

Sinh ra tại Hà Nội, á hậu 9x Kim Phương Anh gây ấn tượng với chiều cao 1m68 cùng số đo hình thể cân đối 86-67-92. Ngay từ thời sinh viên, cô đã sớm thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên và người mẫu. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô tự tin trước công chúng mà còn tạo nền tảng vững chắc trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Hiện nay, á hậu Kim Phương Anh hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những giá trị tích cực. Cô được biết đến như một người truyền cảm hứng với khả năng thuyết trình cuốn hút, kết nối cộng đồng thông qua ngôn ngữ và nghệ thuật múa – nơi cô gửi gắm những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Cận nhan sắc Kim Phương Anh.

Không dừng lại ở đam mê cá nhân, á hậu Kim Phương Anh luôn hướng tới các hoạt động vì cộng đồng. Cô đặc biệt quan tâm đến lối sống xanh, tích cực kêu gọi bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của giới trẻ. Bên cạnh đó, cô còn là cầu nối lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người đất nước.

Chia sẻ về hành trình của mình tại Mrs Earth Vietnam 2026, á hậu Kim Phương Anh cho biết cô đến với cuộc thi không chỉ để chinh phục danh hiệu mà còn mang theo sứ mệnh lớn hơn. "Với tôi, vương miện không chỉ là danh vị mà là phương tiện để kể câu chuyện về một Việt Nam xanh. Tôi tin rằng tri thức là món trang sức quý giá nhất và sự tử tế với hành tinh chính là phong cách sống thượng lưu thực thụ", cô nhấn mạnh.



