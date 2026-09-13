Cựu sĩ quan CIA bị bắt với số vàng trị giá 40 triệu USD xin thỏa thuận nhận tội

Cựu quan chức CIA David Rush đang tìm kiếm thỏa thuận nhận tội sau khi bị phát hiện sở hữu số vàng trị giá hơn 40 triệu USD và tiền mặt.

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Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt được thỏa thuận nhận tội sơ bộ với một cựu quan chức tình báo bị nghi ngờ giả mạo nhiệm vụ mật của CIA để chiếm đoạt hơn 40 triệu USD vàng thỏi do chính phủ cung cấp dưới danh nghĩa “chi phí liên quan đến công việc”.

David Rush, cựu quan chức cấp cao của CIA được cấp quyền tiếp cận thông tin tối mật, bị bắt hồi tháng 5 sau khi một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ông này nói dối về trình độ học vấn và thời gian phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Khám xét nhà Rush tại bang Virginia, lực lượng chức năng phát hiện 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg, khoảng 2 triệu USD tiền mặt và 35 chiếc đồng hồ xa xỉ.

Cho đến nay, Rush mới chính thức bị cáo buộc tội trộm cắp công quỹ vì làm giả hồ sơ tiền lương để nhận khoảng 77.000 USD tiền bồi thường chế độ nghỉ phép quân sự. Vụ án vẫn chưa được trình lên Đại Bồi thẩm đoàn liên bang.

Trong một kiến nghị chung được đệ trình hôm 11/9, Rush và các công tố viên liên bang cho biết họ đã đạt được “thỏa thuận nhận tội về nguyên tắc” và đề nghị tòa án gia hạn thời hạn truy tố từ 17/9 đến ngày 8/10, cho họ thêm 21 ngày để giải quyết vụ việc.

“Các bên cần thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ”, Trợ lý Công tố viên Mỹ Raizza Ty và luật sư của Rush, Jessica Carmichael, viết trong hồ sơ. “Việc giải quyết vụ án trước khi truy tố chính thức phục vụ lợi ích công cộng bằng cách tiết kiệm nguồn lực của chính phủ và tư pháp”.

Tài liệu không tiết lộ Rush sẽ nhận tội danh nào hoặc công tố viên có đề xuất mức án nào hay không.

Các bên cho biết nếu tiến hành truy tố và xét xử, vụ án sẽ cần trải qua quá trình tranh tụng quy mô lớn liên quan đến tài liệu mật. Một thỏa thuận có thể giúp tránh một phiên tòa công khai và giữ kín những chi tiết quan trọng của vụ án.

Theo các hồ sơ tại tòa, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Rush đã yêu cầu và nhận “một lượng đáng kể ngoại tệ và hàng chục triệu USD vàng thỏi để phục vụ các chi phí liên quan đến công việc”, nhưng thông tin chính thức về vụ việc vẫn còn rất hạn chế.

Theo các báo cáo truyền thông, Rush đã bịa ra một chiến dịch “duy trì hoạt động của chính phủ” thuộc diện tiếp cận đặc biệt, được cho là nhằm duy trì các chức năng liên bang trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc thảm họa khác.

Vụ án cũng thu hút sự chú ý tới Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Feinberg, một tỷ phú trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân, người được cho là giám sát ngân sách tình báo quân sự trị giá 33 tỷ USD của Lầu Năm Góc.

Đầu tuần này, NBC News đưa tin, ông Feinberg đã giới thiệu Rush cho những nhiệm vụ nhạy cảm và ca ngợi thành tích của ông này với các quan chức cấp cao CIA.

Kênh này cũng cho biết hình ảnh ghi lại cho thấy cả 2 người xuất hiện tại một cơ sở lưu trú liên quan đến chính phủ, nơi Rush sử dụng.

Ông Feinberg chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái nào. Lầu Năm Góc cũng phủ nhận việc ông Feinberg đề cử Rush vào bất kỳ vị trí nào, đồng thời mô tả những thông tin về mối quan hệ nghề nghiệp thân thiết giữa 2 người là “sai sự thật và bị thổi phồng”.