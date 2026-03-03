Cựu sao Inter Milan từ bỏ hào quang, muốn về chiến đấu bảo vệ quê nhà Iran

Nhiều nguồn tin cho biết Taremi đã nói chuyện với lãnh đạo Olympiacos về mong muốn về nước. Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh Iran đang trải qua thời điểm phức tạp và nhiều biến động, khi xung đột quân sự giữa Tehran, Israel và Mỹ leo thang trên quy mô lớn. Một số báo cáo quốc tế cho rằng việc Taremi muốn “tham gia cùng lực lượng bảo vệ quốc gia và bộ chỉ huy quân đội” là xuất phát từ cảm xúc cá nhân và tình yêu đối với quê hương, bất chấp những rủi ro có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp sân cỏ.

Taremi năm nay 33 tuổi. Giai đoạn 2024 - 2025, anh từng chơi cho Inter Milan. Anh đã có 95 trận cho ĐTQG Iran, ghi 55 bàn và đóng vai trò đội trưởng.

Thông tin này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng bóng đá. Nhiều người bất ngờ bởi trong khi đa số các chuyên gia, cầu thủ quốc tế đang chọn cách rời khỏi khu vực xung đột, Taremi lại thể hiện quan điểm ngược lại, sẵn sàng đặt trách nhiệm quốc gia lên trên sự nghiệp thi đấu.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác cho biết Liên đoàn Bóng đá Iran đang nỗ lực thuyết phục Taremi tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu, nhằm đảm bảo đóng góp lâu dài cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi đội tuyển Iran đối mặt với nguy cơ không thể tham dự World Cup 2026 do tình hình an ninh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy dường như chưa làm thay đổi lập trường kiên định của Taremi đối với quyết định về nước.

Mehdi Taremi là một trong những chân sút nổi bật nhất của Iran trong thập kỷ qua, từng thi đấu ở nhiều câu lạc bộ lớn và ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, quyết định của anh không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước mà còn gây xôn xao trong làng bóng đá quốc tế, bởi nó phản ánh một góc nhìn cá nhân sâu sắc trong thời điểm đất nước đang đối mặt với thử thách lớn.