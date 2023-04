Cựu quyền Giám đốc tình báo Mỹ thừa nhận giúp ông Biden thắng cử

Truyền thông Mỹ ồ ạt đưa tin, cựu quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (CIA), ông Mike Morell vừa thừa nhận đã từng có hành động không trung thực để giúp đỡ chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden vào năm 2020 nhằm giúp đại diện Đảng Dân chủ rộng cửa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, ông Mike Morell thừa nhận đã viết một bức thư ngỏ để giảm nhẹ các thông tin bất lợi về con trai ông Joe Biden liên quan đến hoạt động làm ăn ở Ukraine, đồng thời đổ hết lỗi đó cho phía Nga.

Bức thư cho rằng, các quan chức tình báo nhận thấy vụ rò rỉ được công bố bởi hãng tin The New York Post "có các dấu hiệu cơ bản thường thấy trong chiến dịch hoạt động thông tin của Nga".

Bức thư đã được ông Morell ký cùng với 50 người khác bao gồm 5 cựu quan chức CIA và loạt cựu quan chức cấp cao khác có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Song cuộc điều tra sau đó cho thấy, các tiết lộ được The New York Post đăng tải hoàn toàn được lấy từ máy tính xách tay của ông Hunter Biden chứ không phải do chiến dịch thông tin sai lệch nào.

Các hình ảnh nhạy cảm của Hunter Biden cũng như các giao dịch làm ăn phi pháp ở Ukraine thời ông Joe Biden còn làm Phó Tổng thống Mỹ đều đã được lưu trong máy tính xách tay.

Những thông tin này được ông Morell thừa nhận trong một lời khai kín tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ gần đây.

Theo lời Morell, ông đã được nhân viên chiến dịch cấp cao của ông Biden - Antony Blinken, hiện đã là Ngoại trưởng Mỹ - liên lạc trước về những báo cáo của The New York Post liên quan đến các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của ông Hunter Biden.

Qua các cuộc trao đổi, ông Blinken đã gửi email cho ông Morell một bài báo của USA Today tuyên bố rằng FBI đang kiểm tra xem câu chuyện về Hunter Biden có phải là một phần của “chiến dịch thông tin sai lệch” hay không.

Ông Morell nói rằng, cuộc trao đổi với ông Blinken đã thúc đẩy ông viết lá thư ngỏ cho rằng, các tin tức được truyền thông lan tỏa là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga.

Cựu quyền Giám đốc CIA thừa nhận, ông không có ý định viết bức thư này trước khi có sự trao đổi với ông Blinken. Tuy nhiên, sau đó ông đã viết bức thư ngỏ vì mong muốn "giúp đỡ ông Joe Biden thắng cử".

Sau khi bức thư được chuyển cho Politico để xuất bản, Steve Ricchetti, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Biden, đã gọi điện cho Morell để cảm ơn ông vì đã viết bức thư đó.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp cho vòng bầu cử Tổng thống năm 2020 vào ngày 22/10, ông Joe Biden đã viện dẫn bức thư ngỏ trên với Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump, giúp bác bỏ những tuyên bố rằng con trai ông có liên quan đến việc buôn bán ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài.

Thông tin về lời khai của cựu quyền Giám đốc Tình báo Mike Morell đã khiến các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phẫn nộ.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner đã tuyên bố rằng chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã giúp dập tắt câu chuyện về Hunter Biden và ngăn cản công dân Mỹ có quyền biết đầy đủ sự thật thông tin để đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Cựu quyền Giám đốc CIA Mike Morell.

Hồi tháng trước, hồ sơ ngân hàng mà các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có được cho thấy, các thành viên nhà Tổng thống Joe Biden bị nghi ngờ nhận tiền phi pháp từ một công ty năng lượng của Trung Quốc.

Tài liệu được Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố cho thấy, hồ sơ cho thấy một cộng sự của gia đình Biden tên là Rob Walker đã nhận được chuyển khoản ngân hàng trị giá 3 triệu USD từ CEFC China Energy vào tháng 3 năm 2017, hai tháng sau khi ông Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống.

Hai tháng sau đó, ông Walker đã chuyển hơn 1 triệu USD cho một công ty thuộc sở hữu của James Gilliar, một đối tác kinh doanh của Hunter Biden. Số tiền tương tự đã được phân phối giữa Hunter Biden, người anh trai quá cố James Biden, vợ của James (Hallie Biden) và một tài khoản gia đình không xác định được đánh dấu đơn giản là “Biden”. Hallie Biden nhận được phần nhỏ nhất là 35.000 USD.

Rob Walker cũng đã được nhận khoản thanh toán từ một ngân hàng nước ngoài không xác định, số tiền gần 180.000 USD cho bản thân và gia đình Biden trong thời gian ông Joe Biden là Phó tổng thống.

Ủy ban Giám sát Hạ viện khẳng định sẽ tập trung xác định những dịch vụ mà các thành viên gia đình nhà Biden cung cấp cho công ty năng lượng Trung Quốc là gì và vì sao, Hallie Biden, vốn là một cố vấn trường học, lại được nhận tiền.

Các giao dịch của Hunter Biden với CEFC China Energy đã được tiết lộ trong nhiều lần rò rỉ từ máy tính xách tay cá nhân.

Tài liệu bị rò rỉ cho thấy Hunter Biden được cho là đã đồng ý nhận 10 triệu USD mỗi năm từ công ty Trung Quốc để “giới thiệu” họ ở chính trường Mỹ. Chủ tịch CEFC Ye Jianming đã thành lập một công ty chung với Hunter Biden và 10% lợi nhuận từ đó sẽ được chuyển cho "ông lớn". Một chức danh mà các cộng sự của ông Hunter cho biết, đó là ám chỉ dành cho Phó Tổng thống Joe Biden.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cũng đang xem xét các giao dịch của gia đình Biden bị Bộ Tài chính Mỹ đánh dấu là “đáng ngờ”. Hồ sơ bán các bức tranh của Hunter Biden vào năm 2021, được bán cho người mua ẩn danh với giá trị lên tới 500.000 USD cho mỗi bức cũng đang bị đào lại.