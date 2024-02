Cựu phóng viên, Cảnh sát giao thông lập công ty bán logo 'bảo kê' ô tô vi phạm

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng môi giới " bảo kê ", "làm luật" cho xe vi phạm được qua Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre .

Ngoài nhóm bị can Trương Công Quang (44 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc); Trần Quang Tân (41 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh) cùng các đồng phạm bị truy tố về tội môi giới hối lộ, Viện KSND còn truy tố các bị can Lê Bảo Ngọc (33 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Hoàng Thị Việt Hà (39 tuổi); Hoàng Hiệp (47 tuổi); Hoàng Thanh Sỹ (48 tuổi); Tạ Thị Thu Trà (44 tuổi), cùng quê tỉnh Hà Tĩnh khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trạm CSGT Suối Tre

Theo cáo trạng, Lê Bảo Ngọc lợi dụng có thời gian là phóng viên tạp chí Quê Hương Ngày Nay, cộng tác viên tạp chí Nhân Đạo và là lái xe của ông Lê Danh Tạo (nguyên Trưởng văn phòng đại diện một tờ báo ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên) nên quen biết với nhiều CSGT trên tuyến đường Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam bộ.

Tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Danh Tạo (57 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bà Hồ Thị Hải ( 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sống khỏe và Pháp luật - vợ của Lê Danh Tạo) và Hồ Kim Cường (35 tuổi - em trai của Hồ Thị Hải) cũng bị khởi tố điều tra về cùng hành vi. Lê Danh Tạo cùng đồng bọn thành lập hợp tác xã vận tải và "nhận bảo kê" cho các xe vận tải đường dài vi phạm để tránh bị cơ quan chức năng xử lý. Với mỗi xe muốn được bảo kê, các tài xế phải đóng 6-8 triệu đồng/tháng.

Từ đó, Ngọc lập Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport (Cty Bảo Ngọc) để che đậy cho việc thu tiền hàng tháng của các chủ xe, lái xe tải chạy trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố với hứa hẹn bảo kê cho các xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, quá tốc độ mà không bị CSGT xử phạt thông qua hình thức bán logo “Công ty Bảo Ngọc” dán lên kính xe ô tô với giá 6 triệu đối với các xe chở hàng nông sản thông thường và 8 triệu đối với xe chở gia súc, gia cầm.

Đồng thời, Ngọc hứa hẹn nếu xe chở quá tải, quá khổ, quá tốc độ mà bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra thì gọi cho Ngọc để Ngọc can thiệp cho đi mà không bị xử lý hoặc nếu bị lập biên bản xử phạt thì chỉ lập lỗi nhẹ. Lê Bảo Ngọc đã nhận tiền của các chủ xe, lái xe tổng số tiền 565 triệu đồng.

Bị can Hoàng Thị Việt Hà góp vốn cùng Lê Bảo Ngọc lập Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport. Hà tích cực giúp sức cho Ngọc thu tiền các chủ xe, lái xe. Tổng số tiền Hà nhận của các chủ xe, lái xe là 422 triệu đồng.

Tin tưởng Ngọc là nhà báo và sự hứa hẹn của Ngọc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 có 21 lái xe, chủ xe đã bị Ngọc và Hà chiếm đoạt số tiền 987 triệu đồng để tiêu xài. Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản, Lê Bảo Ngọc có hành vi mối giới hối lộ, giới thiệu bị can Trương Công Quang giúp Lê Đình Giáp đưa tiền hối lộ CSGT giúp xe của Giáp khi đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai không bị CSGT xử phạt.

Bị can Hoàng Hiệp có thời gian công tác trong lực lượng CSGT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), sau đó Hiệp nghỉ việc và làm cộng tác viên tạp chí Vận Tải Ô Tô. Hiệp đưa ra thông tin có mối quan hệ với CSGT ở nhiều tỉnh, thành phố có thể đứng ra xin giúp cho các xe vi phạm giao thông không bị xử phạt.

Để che giấu hành vi thu tiền “bảo kê”, năm 2021 Hoàng Hiệp thành lập công ty Bảo Trâm và trạm dừng chân Bảo Trâm nhằm hợp thức hóa việc bán logo công ty Bảo Trâm thu tiền hàng tháng các lái xe, chủ xe 5 triệu đồng/tháng và hứa hẹn đứng ra làm luật với CSGT trên các tuyến quốc lộ từ Ninh Bình đến Đồng Nai để các xe chở hàng quá tải trọng, quá tốc độ không bị xử phạt hoặc phạt với lỗi nhẹ.

Việc dán logo công ty Bảo Trâm được Hiệp giải thích với các chủ xe, lái xe là tín hiệu để CSGT biết xe của Hiệp đã “làm luật” để CSGT không dừng xe để kiểm tra hoặc bỏ qua các lỗi vi phạm giao thông. Hiệp còn lập nhóm Zalo để thông báo với các lái xe về vị trí, tuyến đường có CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra xe quá tải, quá khổ để né tránh.

Cơ quan CSĐT đã chứng minh số tiền bị can Hoàng Hiệp đã chiếm đoạt của các nhà xe, là 900 triệu đồng.

Lái xe của trạm trưởng CSGT khai đưa tiền cho sếp

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định, lợi dụng vị trí công việc là lái xe riêng của Trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre (Tháng 10/2022, ông Dương đã được điều động về Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai - PV) bị can Trần Quang Tân đã cấu kết với các bị can Quang, Khoa, Hoa thực hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận tiền của các chủ xe, lái xe nhằm mục đích hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm.

Trần Quang Tân đã thực hiện hành vi môi giới hối lộ với tổng số tiền trên 2,76 tỷ đồng. Tân xác nhận đã trực tiếp đưa cho Trung tá Lê Ánh Dương bằng tiền mặt tại phòng làm việc, nhưng Trung tá Dương không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã tách vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 (đoạn từ xã Bình Minh, H.Trảng Bom đến xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc); quốc lộ 56 (đoạn từ P.Xuân Tân, TP.Long Khánh đến xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ).