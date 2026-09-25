Cựu Phó phòng hình sự lừa tiền 'chạy tội' cho công ty sữa giả bị đề nghị 12-13 năm tù

Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không thành khẩn, cần xử phạt nghiêm khắc.

Hai cổ đông lớn cùng bị đề nghị án 30 năm tù

Ngày 25/9, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội 27 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood…

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) mỗi người 30 năm tù về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị đề nghị từ 17 – 19 năm tù cho 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị 15 – 16 năm tù tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị 12 – 13 năm tù vì “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Phạm Gia Khải (SN 1971, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) bị đề nghị 36 – 42 tháng tù; Nguyễn Văn Quân (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) từ 4 – 5 năm tù; Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV ở Vĩnh Phúc) bị đề nghị 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Môi giới hối lộ”.

Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội.

Theo Viện Kiểm sát, từ 2019 - 2025, bị cáo Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính, điều hành toàn bộ hoạt động của 9 công ty. Nhằm mục đích tăng lợi nhuận, Cường đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện một chuỗi hành vi vi phạm có tính hệ thống, xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến đưa hối lộ cho người có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; tìm kiếm và thiết lập quan hệ để môi giới, đưa hối lộ nhằm không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, Cường đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng giả bằng cách chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố, sau đó bán ra thị trường 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng. Cường được chia lợi nhuận hơn 19,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cường và Vũ Mạnh Hà còn chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ và nhân viên bán hàng tại các công ty lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 100 tỷ đồng.

Bị cáo Bùi Thị Dinh (tóc bạc, đeo kính) đứng trả lời.

Riêng bị cáo Hoàng Mạnh Hà còn chỉ đạo Phạm Thị Hương (cấp dưới) đưa hối lộ hơn 2,7 tỷ đồng cho bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và thuộc cấp nhằm được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định, xét duyệt tổng số 389 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Khi bị Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra nhà máy và kho hàng của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà sử dụng 150.000 USD (tương đương hơn 3,78 tỷ đồng) thông qua trung gian hối lộ cho cựu Phó phòng hình sự Bùi Quốc Hưng, để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự, sớm được giải phóng hàng hóa.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát kết luận Cường và Hà giữ vai trò chính, phạm tội nghiêm trọng nhất. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

Cựu Chi cục trưởng chỉ nộp một phần tiền nhận hối lộ

Đối với bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình cũ), Viện kiểm sát đánh giá, tại phiên tòa đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, xét vai trò là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.

Bên trong phòng xử.

Khai tại tòa, bà Dinh nhiều lần khẳng định "không đòi" mà doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền. Mức tiền do cấp dưới tự thỏa thuận, bà không liên quan. Bà không thừa nhận số tiền đã hưởng lợi 2,2 tỷ đồng như cáo trạng nêu, chỉ chấp nhận 700 triệu đã thể hiện qua chuyển khoản. Bà do đó chỉ nộp lại 700 triệu đồng này.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng, bị xác định cầm 100 triệu đồng và 140.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) từ trung gian đi lo việc cho công ty sữa nhưng không thành, cũng không trả tiền.

Xét hỏi hôm trước, cựu công an khẳng định chỉ nhận túi giấy bên trong là 2 hộp xì gà Cuba. Hưng chỉ cầm 100 triệu, sau khi bị cơ quan điều tra gọi lên làm việc đã trả lại người môi giới. Tuy nhiên qua thực nghiệm, lời khai của những bị cáo khác, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố với Hưng.

Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Hưng là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Hưng không khai nhận hành vi phạm tội, do đó cần xử phạt nghiêm khắc.