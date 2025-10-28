Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng 140 bị cáo trong vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - King Club, khách sạn Pullman Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Tuy nhiên, chỉ 133 bị cáo có mặt tại toà, 2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã, 5 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong số bị cáo vắng mặt có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo chủ tọa, những người xin xét xử vắng mặt là do bị bệnh nặng. Do họ đã có những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, thể hiện trong các bút lục nên tòa tiếp tục xét xử vụ án.

Các bị cáo tại toạ.

Trong vụ án, ông Hồ Đại Dũng là một trong những bị cáo chi nhiều tiền nhất để đánh bạc. Với thẻ chơi tên "MR MICHAEL", ông Dũng chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng; lần ít nhất là gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng.

Kết quả, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.

Ngoài ông Dũng, quan chức khác cũng tham gia đánh bạc là cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức. Bị cáo Đức mở thẻ chơi với tên "MR LUCKY ONE", sau đó 74 lần đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, tương đương hơn 5,5 tỷ đồng; lần chơi ít nhất là 700 USD, tương đương hơn 16,8 triệu đồng. Dữ liệu ghi nhận ông Đức thua hơn 280.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị cáo trong vụ án còn có nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, luật sư..., bao gồm: Đỗ An Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express), Chu Đình Tuấn (bác sỹ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư)...

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung chỉ đạo; bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung, với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang, đã tổ chức cho 145 người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang hoạt động đánh bạc ở King Club, khách sạn Pullman (Giảng Võ, Hà Nội).

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.

Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, cơ quan điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.